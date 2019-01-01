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مدير صحة بيشة يدشن فعاليات البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة

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مدير صحة بيشة يدشن فعاليات البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة

مدير صحة بيشة يدشن فعاليات البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة
http://almnatiq.net/?p=675321
المناطق - بيشة

دشن مدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني فعاليات  البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الاعاقة المقامة بمستشفى الملك عبدالله .
وتضمنت الفعاليات اقامة معرض اشتمل على التعريف بالبرنامج و توعية الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي والمراجعين بأهميته والهدف منه تلاه محاضرة علميه أقيمت بقاعة المحاضرات الرئيسية بالمستشفى عن الامراض الاستقلابية تم خلالها استعراض أهمية اجراء الفحص المبكر لحديثي الولادة وتجنب التأخير للحد من  تعرض الأطفال للأمراض الاستقلابية الوراثية والتي قد تؤدي للإعاقة الجسدية والعقلية والوفاة .

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