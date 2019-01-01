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أمانة منطقة عسير : ورشة عمل لمشروع الخدمات الاستشارية لرفع جودة الخدمات الالكترونية وتوحيد معايير البنية المكانية

أمانة منطقة عسير : ورشة عمل لمشروع الخدمات الاستشارية لرفع جودة الخدمات الالكترونية وتوحيد معايير البنية المكانية

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أمانة منطقة عسير : ورشة عمل لمشروع الخدمات الاستشارية لرفع جودة الخدمات الالكترونية وتوحيد معايير البنية المكانية

أمانة منطقة عسير : ورشة عمل لمشروع الخدمات الاستشارية لرفع جودة الخدمات الالكترونية وتوحيد معايير البنية المكانية
http://almnatiq.net/?p=675324
المناطق - أبها

قامت إدارة نظم المعلومات الجغرافية بأمانة منطقة عسير بتنظيم ورشة عمل تعريفية عن مشروع تقديم الخدمات الاستشارية لرفع جودة الخدمات الالكترونية المقدم من وزارة الشئون البلدية والقروية والذي يهدف الى توحيد معايير البنية التحتية والمكانية في الأمانات والبلديات بالمملكة العربية السعودية والتي تشمل توحيد معايير البيانات الجغرافية وخرائط الأساس والهيكلية المعمارية للأنظمة والتطبيقات.

بحضور مدير عام النظم والمعلومات الجغرافية المهندس نواف عبد الله آل مرزوق وممثلين عن الإدارات والبلديات التابعة لأمانة منطقة عسير وفريق عمل الاستشاري المنفذ للمشروع.

حيث أن المشروع في مرحلة قياس الوضع الراهن بهدف الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالبيانات الجغرافية والأنظمة والخرائط بالأمانات والبلديات التابعة وذلك لتقييمها وتقديم التوصيات لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

الجدير بالذكر بأن الفريق الوزاري قام بجولة ميدانية على بعض البلديات التابعة لأمانة منطقة عسير بعد اختيار عينات عشوائية منها بلديتي خميس مشيط وأحد رفيدة في إطار مهمة قياس الوضع الراهن.

وسيتم لاحقا تطوير نظام يكون حلقة وصل بين الوزارة والقطاعات ذات الصلة بنظم المعلومات الجغرافية داخل المملكة، ومرجعاً رئيسياً للمعلومات المكانية الخاصة بالقطاع البلدي في المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الورشة في إطار التوجهات الجديدة للوزارة نحو تنفيذ رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020؛ لرفع كفاءة تنفيذ المشاريع البلدية، وكذلك التحسين المستمر في تغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية ذات جودة وكفاءة عالية. 

 

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