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مليشيا الحوثي تحتجز 88 سفينة إغاثية وتجارية وتنهب 697 شاحنة في الطرقات وترتكب 185 انتهاكًا بالحديدة في مجال الإغاثة

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مليشيا الحوثي تحتجز 88 سفينة إغاثية وتجارية وتنهب 697 شاحنة في الطرقات وترتكب 185 انتهاكًا بالحديدة في مجال الإغاثة

مليشيا الحوثي تحتجز 88 سفينة إغاثية وتجارية وتنهب 697 شاحنة في الطرقات وترتكب 185 انتهاكًا بالحديدة في مجال الإغاثة
http://almnatiq.net/?p=675328
المناطق - واس

قالت اللجنة العليا للإغاثة إن مليشيا الحوثي الإنقلابية احتجزت ومنعت دخول أكثر من 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية إلى مينائي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة اليمنية، خلال الفترة من مايو 2015م إلى ديسمبر 2018م، منها 34 سفينة احتجزتها لأكثر من 6 أشهر حتى تلفت معظم حمولاتها، إضافة إلى استهداف المليشيا 7 سفن إغاثية وتجارية ونفطية بالقصف المباشر، منها 4 سفن سعودية وسفينتين إماراتيتين وسفينة تركية في البحر الأحمر.
وأوضحت اللجنة في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية اليوم أن المليشيا، قامت خلال الفترة نفسها، بنهب واحتجاز 697 شاحنة إغاثية في الطرق الرابطة بين محافظات الحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة وذمار، ومداخل المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، آخرها احتجاز شاحنة تزن 32 طنًا في ميناء الحديدة كانت متجهة إلى محافظة صنعاء يوم 29 ديسمبر المنصرم، مشيرة إلى أن بعض تلك الشاحنات المنهوبة كانت تحمل أدوية خاصة بوباء الكوليرا ولقاحات الأطفال.
وبينت اللجنة العليا للإغاثة أن مليشيا الحوثي قامت خلال أكتوبر الماضي باحتجاز 51 ألف طن من القمح المقدم عن طريق برنامج الأغذية العالمي الذي يكفي لأكثر من 3 مليون و 700 الف شخص، لأكثر من 4 أشهر، مشيرة إلى أن آخر أربع سفن إغاثية ونفطية احتجزتها المليشيات الانقلابية في ميناء الحديدة والصليف، هي السفينة ( DISTYA PUSHTI ) والسفينة (RINA ) والسفينة (SINCERO) والسفينة (CARPE DIEM-2) في سبتمبر الماضي، وكان إجمالي حمولتها 25050 طنًا من المواد الغذائية والدقيق والسكر و 25980 طنًا من الديزل و 9025 طنًا من البنزين.
وذكر بيان اللجنة أن مليشيا الحوثي قامت بقصف وتفجير 4 شاحنات إغاثية في مأرب مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كانت في طريقها للمستحقين في محافظة البيضاء وسط اليمن، كما قامت بإحراق مخازن برنامج الأغذية العالمي وأتلفت أكثر من 4000 طن من القمح من محتويات المخزن بمدينة الحديدة، إضافة الى قيامها باقتحام مخازن البرنامج أربع مرات في أكثر من موقع بالمحافظة، واستخدمت بعض المباني المحاذية للمخازن ثكنات عسكرية.
ووفقًا لبيان اللجنة العليا للإغاثة فقد شهدت محافظة الحديدة لوحدها أكثر من 185 انتهاكًا ارتكبتها مليشيا الحوثي، وتدرجت تلك الانتهاكات من قتل 2 من سائقي الشاحنات الإغاثية، إلى اختطاف أكثر من 25 موظفًا بالعمل الإغاثي، واحتجاز السفن الإغاثية، وإحراق مخازن برنامج الأغذية العالمي، واقتحام مكاتب المنظمات ومخازن المنظمات الدولية.

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