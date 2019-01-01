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أمير حائل يزور فعاليات السياحة برالي حائل الدولي 2019م

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أمير حائل يزور فعاليات السياحة برالي حائل الدولي 2019م

أمير حائل يزور فعاليات السياحة برالي حائل الدولي 2019م
http://almnatiq.net/?p=675331
المناطق - حائل

قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل بزيارة لفعاليات فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل ضمن الفعاليات المصاحبة لرالي حائل نيسان الدولي 2019 وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل وصاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس هيئة تطوير منطقة حائل رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل وعدداً من أصحاب السمو الأمراء، حيث اطلع سموه والوفد المرافق على واحة السياحة والتي تضمنت عددا من الفعاليات والأنشطة كالسوق الشعبي والمرسم وفعاليات الأطفال ، كما اطلع سموه على شاشة السينما والتي تقوم بعرض الأفلام المرئية الترويجية والتي تنقل حواس الزائر لمشاهدة ما تحويه المنطقة من مقومات وعناصر جذب سياحية وتحفزه لزيارة الأماكن السياحية بالمنطقة والتمتع بالتجربة السياحية المتكاملة، وركن الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والرسم الحر ومسرح الطفل الذي يحوي العديد من المسابقات والجوائز، وفي ختام الزيارة اتجه سموه لمضافة الواحة وجادة الرالي والاستمتاع بالفنون الشعبية.

من جهته رفع مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس زياد بن عياده المصيول شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل وصاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد آل سعود مساعد رئيس هيئة تطوير منطقة حائل رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي لزيارتهم الكريمة لمشاركة سياحة حائل ضمن الفعاليات المصاحبة لرالي حائل نيسان الدولي ٢٠١٩م، مشيراً إلى أن هذا العام قامت سياحة حائل بمضاعفة الجهود وإبراز جوانب المنطقة التراثية الشعبية والفعاليات الثقافية والترفيهية التي تشتهر بها المنطقة خلال فعاليات رالي حائل الدولي 2019 والحرص على تطوير المشاركة وجذبها للزوار لما تلعبه هذه التظاهرة من دور في جمع أبناء مناطق المملكة تحت مظلة الإبداع.

 

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