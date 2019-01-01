مارسها ولو مرة شهريا.. عادات للتغلب على الاكتئاب!

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http://almnatiq.net/?p=675344
المناطق - الرياض

توصل علماء النفس البريطانيون إلى نتائج جديدة لدراسة أجروها على مدى 10 سنوات، شارك فيها أكثر من 2000 شخص من عمر 50 سنة فما فوق.

وذكرت مجلة “British Journal of Psychiatry”، أن نتائج الباحثين من جامعة لندن، بينت أن الأشخاص الذين مارسوا “حياة ثقافية” نشطة واجهوا احتمالات أقل بكثير للإصابة بالاكتئاب.

كما أشار العلماء إلى أن زيارة “نادرة” لمتحف أو مشاهدة فيلم في دار السينما أو حضور أحد المعارض الفنية، ممارسات تقلل من خطر الاصابة بالاكتئاب بنسبة 32%.

أما إذا قام الإنسان بأحد هذه النشاطات مرة واحدة على الأقل في الشهر، فسيتم تقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب لديه بنسبة تصل إلى 47%.

وفسر العلماء النتائج الإيجابية للنشاطات الثقافية بارتباطها بالتواصل الاجتماعي المباشر، فهذا النوع من النشاطات يرتبط عادة بلقاء الأصدقاء والتواصل مع الناس، وهذا لوحده كفيل بإزالة شعور الوحدة والعزلة ويبعد الاكتئاب.

وأكد الخبراء على أن ممارسة هذه الأنواع من الترفيه تقلل مستوى الكورتيزول، المرتبط بالالتهابات المزمنة التي يعاني منها المصابون بالاكتئاب، كما يساعد حضور الفعاليات الثقافية على زيادة إفراز الدوبامين، الذي يعزز المشاعر الإيجابية.

لذلك ينصح خبراء علم النفس، كبار السن بعدم اتباع التغذية السليمة فحسب، بل الانتباه إلى الناحية الاجتماعية والثقافية بزيارة المتاحف وحضور حفلات المسرح والسينما.

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