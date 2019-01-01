ألمانيا.. 4 جرحى جراء حادثي دهس متعمد بدوافع كراهية الأجانب

المناطق - وكالات

أصيب 4 أشخاص على الأقل بجروح في حادثي دهس متعمد نفذهما سائق سيارة في غرب ألمانيا، ليلة رأس السنة الجديدة، بحسب الشرطة المحلية.

وقالت الشرطة إن رجلا في الـ 50 من عمره نفذ عمليتي دهس في ولاية شمال الراين-وستفاليا. ففي مدينة بوتروب وجه الرجل سيارته إلى أحد المارة، واقتحم بها مجموعة من المهاجرين من سوريا وأفغانستان، ما أدى جرح ما لا يقل عن أربعة أشخاص. وبعد ذلك توجه الرجل إلى مدينة إيسن، حيث دهس حشدا في موقف للحافلات.

وذكر الشرطة أن سائق السيارة الذي ألقي القبض عليه تصرف بدافع إرهاب الأجانب، الأمر الذي تدل عليه تصريحات أدلى بها خلال توقيفه. كما لدى أجهزة الأمن معلومات تشير إلى أن الرجل مصاب بمرض نفسي.