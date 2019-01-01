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إسرائيل تنسحب رسميا من اليونيسكو

إسرائيل تنسحب رسميا من اليونيسكو
http://almnatiq.net/?p=675353
المناطق - وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب انسحبت رسميا من وكالة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو”، تبعا للولايات المتحدة.

وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” واسعة الانتشار أن قرار إسرائيل الانسحاب من الوكالة بعد سبعة عقود من العضوية فيها دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وفي معرض تعليقه على هذا القرار، اتهم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، “أعداء الدولة العبرية” بإفساد الوكالة، محملا “اليونيسكو” المسؤولية عن “إعادة كتابة التاريخ وخاصة عبر محاولات مسح الربط بين اليهود والقدس”.

وتابع قائلا: “إسرائيل لن تكون عضوا في منظمة مصممة على العمل ضدها..و أصبحت أداة يتلاعب بها أعداء إسرائيل”.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد أعلنتا في أكتوبر عام 2017 نيتهما الانسحاب من “اليونيسكو”.

وفي عام 2011، جمدت واشنطن وتل أبيب تمويل “اليونيسكو” كأول وكالة أممية اعترفت بدولة فلسطين، ما حرم الدولتين في عام 2013 من حق التصويت في الوكالة.

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