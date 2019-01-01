النصر يواصل صدارته لدوري الشباب لكرة القدم بفوزه على الاتفاق

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واصل فريق النصر صدارته للدوري الممتاز للشباب لكرة القدم تحت 19 سنة بفوزه على الاتفاق بهدفين دون رد اليوم ضمن الجولة الثامنة من المسابقة .

وارتفع رصيد النصر إلى 24 نقطة بالمركز الأول ، فيما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة 4 .

وانتهت مباريات الجولة الثامنة أيضا حيث جمعت الهلال والاتحاد، التعاون والرائد، الطائي والشباب، أحد والفتح، الأهلي والأنصار، الوحدة والقادسية.

وتمكن الاتحاد من الفوز على الهلال بهدفين مقابل هدف، ليصبح رصيد الاتحاد 15 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الهلال عند النقطة 18 في المركز الثاني،

وفاز الأهلي على الأنصار بأربعة أهداف دون رد، ليرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 11 في المركز الثامن ويتجمد رصيد الأنصار عند النقطة 8 في المركز التاسع.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة التعاون والرائد، ليصبح رصيد التعاون 12 نقطة في المركز السابع، ورصيد الرائد 4 نقاط في المركز الثالث عشر ، وتغلب الطائي على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليصبح رصيد الطائي 14 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد الشباب عند النقطة 13 في المركز الخامس.

وفاز الوحدة على القادسية بهدفين مقابل هدف، ليكون رصيد الوحدة 13 نقطة في المركز السادس فيما استمر القادسية عند النقطة 6 في المركز العاشر ، كما فاز الفتح على أحد بهدف دون رد، ورفع الفتح رصيده من النقاط إلى الرقم 4 في المركز الرابع عشر فيما تجمد رصيد أحد عند النقطة 6 في المركز الحادي عشر.

