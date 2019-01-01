احدث الأخبار

الأمير عبدالله بن بندر يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه وزيرًا للحرس الوطني
أبرز المواد
 عبور مساعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى عدة محافظات يمنية
أبرز المواد
 أرسنال يفوز على فولهام برباعية في الدوري الإنجليزي
أبرز المواد
 المركز السياحي بتبوك يقدم التنوع في التجارب التشكيلية بين مبدعي المنطقة
منطقة تبوك
 القيادة تعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا العاصفة التي ضربت الفلبين
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر حادث الطعن الذي وقع في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة والتفجير الذي وقع أمام مركز تسوق جنوب الفلبين
أبرز المواد
 النصر يواصل صدارته لدوري الشباب لكرة القدم بفوزه على الاتفاق
أبرز المواد
 أمير نجران يشكر القيادة على الموافقة السامية بإقامة الأنشطة الرياضية بالمنطقة
الرياضة
 بدء حجز تذاكر كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان
أبرز المواد
 إسرائيل تنسحب رسميا من اليونيسكو
أبرز المواد
 أمير مكة يلتقي قائد قوة أمن المسجد الحرام المُعين حديثاً العميد يحيى العقيل
منطقة مكة المكرمة
 ألمانيا.. 4 جرحى جراء حادثي دهس متعمد بدوافع كراهية الأجانب
أبرز المواد
الأمير عبدالله بن بندر يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه وزيرًا للحرس الوطني

الأمير عبدالله بن بندر يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه وزيرًا للحرس الوطني

أبرز المواد
عبور مساعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى عدة محافظات يمنية

عبور مساعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى عدة محافظات يمنية

أبرز المواد
أرسنال يفوز على فولهام برباعية في الدوري الإنجليزي

أرسنال يفوز على فولهام برباعية في الدوري الإنجليزي

أبرز المواد
المركز السياحي بتبوك يقدم التنوع في التجارب التشكيلية بين مبدعي المنطقة

المركز السياحي بتبوك يقدم التنوع في التجارب التشكيلية بين مبدعي المنطقة

منطقة تبوك

النصر يواصل صدارته لدوري الشباب لكرة القدم بفوزه على الاتفاق

النصر يواصل صدارته لدوري الشباب لكرة القدم بفوزه على الاتفاق
http://almnatiq.net/?p=675364
المناطق - واس

واصل فريق النصر صدارته للدوري الممتاز للشباب لكرة القدم تحت 19 سنة بفوزه على الاتفاق بهدفين دون رد اليوم ضمن الجولة الثامنة من المسابقة .
وارتفع رصيد النصر إلى 24 نقطة بالمركز الأول ، فيما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة 4 .
وانتهت مباريات الجولة الثامنة أيضا حيث جمعت الهلال والاتحاد، التعاون والرائد، الطائي والشباب، أحد والفتح، الأهلي والأنصار، الوحدة والقادسية.
وتمكن الاتحاد من الفوز على الهلال بهدفين مقابل هدف، ليصبح رصيد الاتحاد 15 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الهلال عند النقطة 18 في المركز الثاني،
وفاز الأهلي على الأنصار بأربعة أهداف دون رد، ليرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 11 في المركز الثامن ويتجمد رصيد الأنصار عند النقطة 8 في المركز التاسع.
وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة التعاون والرائد، ليصبح رصيد التعاون 12 نقطة في المركز السابع، ورصيد الرائد 4 نقاط في المركز الثالث عشر ، وتغلب الطائي على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليصبح رصيد الطائي 14 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد الشباب عند النقطة 13 في المركز الخامس.
وفاز الوحدة على القادسية بهدفين مقابل هدف، ليكون رصيد الوحدة 13 نقطة في المركز السادس فيما استمر القادسية عند النقطة 6 في المركز العاشر ، كما فاز الفتح على أحد بهدف دون رد، ورفع الفتح رصيده من النقاط إلى الرقم 4 في المركز الرابع عشر فيما تجمد رصيد أحد عند النقطة 6 في المركز الحادي عشر.

روابط ذات صلة

الأمير عبدالله بن بندر يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه وزيرًا للحرس الوطني

الأمير عبدالله بن بندر يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه وزيرًا للحرس الوطني
عبور مساعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى عدة محافظات يمنية

عبور مساعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى عدة محافظات يمنية
أرسنال يفوز على فولهام برباعية في الدوري الإنجليزي

أرسنال يفوز على فولهام برباعية في الدوري الإنجليزي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*