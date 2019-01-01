احدث الأخبار

المركز السياحي بتبوك يقدم التنوع في التجارب التشكيلية بين مبدعي المنطقة
منطقة تبوك
 القيادة تعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا العاصفة التي ضربت الفلبين
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر حادث الطعن الذي وقع في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة والتفجير الذي وقع أمام مركز تسوق جنوب الفلبين
أبرز المواد
 النصر يواصل صدارته لدوري الشباب لكرة القدم بفوزه على الاتفاق
أبرز المواد
 أمير نجران يشكر القيادة على الموافقة السامية بإقامة الأنشطة الرياضية بالمنطقة
الرياضة
 بدء حجز تذاكر كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان
أبرز المواد
 إسرائيل تنسحب رسميا من اليونيسكو
أبرز المواد
 أمير مكة يلتقي قائد قوة أمن المسجد الحرام المُعين حديثاً العميد يحيى العقيل
منطقة مكة المكرمة
 ألمانيا.. 4 جرحى جراء حادثي دهس متعمد بدوافع كراهية الأجانب
أبرز المواد
 مارسها ولو مرة شهريا.. عادات للتغلب على الاكتئاب!
أبرز المواد
 مخدرات إيران تغزو العراق.. بحماية محكمة من الميليشيات
أبرز المواد
 عارض الجبّة يعود بزوار الجنادرية إلى ما قبل العصر الجاهلي
أبرز المواد
المركز السياحي بتبوك يقدم التنوع في التجارب التشكيلية بين مبدعي المنطقة

المركز السياحي بتبوك يقدم التنوع في التجارب التشكيلية بين مبدعي المنطقة

منطقة تبوك
القيادة تعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا العاصفة التي ضربت الفلبين

القيادة تعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا العاصفة التي ضربت الفلبين

أبرز المواد
المملكة تدين وتستنكر حادث الطعن الذي وقع في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة والتفجير الذي وقع أمام مركز تسوق جنوب الفلبين

المملكة تدين وتستنكر حادث الطعن الذي وقع في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة والتفجير الذي وقع أمام مركز تسوق جنوب الفلبين

أبرز المواد
النصر يواصل صدارته لدوري الشباب لكرة القدم بفوزه على الاتفاق

النصر يواصل صدارته لدوري الشباب لكرة القدم بفوزه على الاتفاق

أبرز المواد

المركز السياحي بتبوك يقدم التنوع في التجارب التشكيلية بين مبدعي المنطقة

المركز السياحي بتبوك يقدم التنوع في التجارب التشكيلية بين مبدعي المنطقة
http://almnatiq.net/?p=675374
المناطق- تبوك

يواصل ” المركز السياحي” والذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك بمجمع بارك مول بتبوك فعالياته من خلال تقديمه حراكاً فنياً يشارك فيه أكثر من 15 فنانًا وفنانًة من أبناء منطقة تبوك حيث برزت جماليات الفن المعاصر من خلال فعاليات الرسم المباشر التي يقيمها المركز يومياً والتي تجذب الزوار ومحبي الفنون التشكيلية بمختلف مدارسها .
ويهدف الفنانين والفنانات من عرض هذا الفن لزوار المركز لنشر ثقافة الفنون التشكيلية لكافة المجتمع في حين تتحدث لوحاتهم عن العديد من القضايا بطرق ابداعيه، بأساليب تنوعت بين الواقعية والانطباعية والتجريدية والسريالية والتي تبرز الطابع الخاص لكل فنان وفنانة .
كما يشتمل المركز السياحي على معرض للفنون التشكيلية المتنوعة حيث يضم أكثر من 100 لوحة فنية لأكثر من 60 فنانًا وفنانًة يمثلون الفن التشكيلي لأبناء مختلف مدن ومحافظات المنطقة ويعطي الزوار فكره عن ما وصل إليه الفن في منطقة تبوك .
من جانبها أكدت الفنانة امل العطوي أن منطقة تبوك تمتلك مواهب وطاقات مميزة تحتاج إلى الانطلاقة بشكل أكبر، ومنح الفرصة والتشجيع وهذا ما لمسوه من خلال المركز السياحي الذي أتاح لزواره التعرف على الجانب الإبداعي للمشاركين معربتاً عن شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة لدعمه المتواصل لأبناء المنطقة وكل ما يساهم في تلبية متطلباتهم .
إلى ذلك يواصل ” المركز السياحي” فعالياته التي تضم مركز حرفي ومركز للتجارب السياحية الناجحة بالمنطقة وأجنحة لمقدمي الخدمات السياحية والعروض المتحفية الشعبية والتاريخية والتي تهدف إلي اثراء الزوار بالمعلومات السياحية التي تزخر بها منطقة تبوك .

روابط ذات صلة

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهربي مخدّرات بمنطقة تبوك

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهربي مخدّرات بمنطقة تبوك
أمير تبوك يلتقى مدير الجوازات بالمنطقة

أمير تبوك يلتقى مدير الجوازات بالمنطقة
أمير تبوك يلتقي المواطنين في جلسة سموه الاسبوعية

أمير تبوك يلتقي المواطنين في جلسة سموه الاسبوعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*