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عبور مساعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى عدة محافظات يمنية

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عبور مساعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى عدة محافظات يمنية

عبور مساعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى عدة محافظات يمنية
http://almnatiq.net/?p=675383
المناطق - واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس ، مساعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشمل محاليل الغسيل الكلوي و تزن 131 طنًا و195 كيلو غرامًا ، تستهدف محافظات عدن وأمانة العاصمة وشبوة وتعز وحجة والحديدة.
وتأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز .

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