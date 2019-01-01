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“فيسبوك” تحذف صفحات مزيفة تحمل أسماء كبار القادة العراقيين

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“فيسبوك” تحذف صفحات مزيفة تحمل أسماء كبار القادة العراقيين

“فيسبوك” تحذف صفحات مزيفة تحمل أسماء كبار القادة العراقيين
http://almnatiq.net/?p=675395
المناطق - الرياض

حذر موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية عشرات الصحفات السياسية المزيفة في العراق والتي تنتحل صفحات كبار المسؤولين على رأسهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وأكد مركز الإعلام الرقمي العراقي في بيان أصدره اليوم أن “فيسبوك” حذف حوالي 31 صفحة مزيفة تنتحل صفحة عبد المهدي، و30 صفحة أخرى تحمل اسم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي و18 باسم الرئيس العراقي برهم صالح، فضلا عن صفحات وهمية أخرى تزعم أنها لسياسيين عراقيين.

وذكر المركز أن “فيسبوك” مستمر في إزالة الحسابات السياسية المزيفة التي تنشر الأكاذيب والمعلومات المضللة عبر الموقع، ما يؤثر بشكل مؤكد على تجربة المستخدم مع هذه المنصة، بالإضافة إلى تأثيره على الرأي العام في البلاد.

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