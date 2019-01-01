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شاهد.. ردة فعل أحد منسوبي الحرس الوطني يقرأ رسالة الأمير عبد الله بن بندر بعد تعيينه

شاهد.. ردة فعل أحد منسوبي الحرس الوطني يقرأ رسالة الأمير عبد الله بن بندر بعد تعيينه
http://almnatiq.net/?p=675398
المناطق - الرياض

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لردة فعل شخص من منسوبي الحرس الوطني يقرأ رسالة وجهها الامير عبدالله بن بندر لكل منسوبي الحرس الوطني بعد تعيينه.

واظهر الفيديو أحد منسوبي الحرس الوطني وهو يقرأ رسالة الامير عبدالله بن بندر وجهها لكل منسوبي الحرس الوطني بعد تعيينه وزيرا للحرس الوطني

و قال الشخص الذي ظهر في الفيديو ” أول مرة الوزير الجديد يرسل لنا رسالة تهنئة ومباركة بعد تعيينه .. الله يوفقه و ييسر أموره ”

وجاء في الرسالة “أخواني وزملائي منسوبي وزارة الحرس الوطني من مدنيين و عسكريين تشرفت بالثقة المليكة الغالية بتعييني وزيرا للحرس الملكي و هي مسؤولية عظيمة تستوجب العمل و بذل الجهد لخدمة وزارة الحرس الوطني بكافة قطاعتها وبمختلف أدوارها و مهامها .. وأملي كبير بأننا سويا سنصنع الانجازات ونواصل السير في مواكبة ما تشهده بلادنا الغالية من نقلات تطويرية على كافة المستويات وتحقيق ما تتطلع إليه حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد – حفظهما الله – .. وفق الله الجميع لما فيه الخير والسداد .. أخوكم عبدلله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني”

واستقبل الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني, بمكتبه في الوزارة اليوم, منسوبي الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين, الذين قدموا لتهنئة سموه بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيرًا للحرس الوطني.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، ولجميع من تعاقب على الوزارة، الذين تشرفوا بخدمة دينهم وقيادتهم ووطنهم من خلال هذا الكيان الكبير حتى وصل لما هو عليه اليوم من تطور وتقدم.

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