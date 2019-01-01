احدث الأخبار

برنامج الأغذية العالمي: بالأدلة ميليشيا الحوثي سببًا في مجاعة اليمن
أبرز المواد
 إعلان القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي.. بنفس ثلاثي العام الماضي
أبرز المواد
 مقتل جنود ومسلحين في باكستان بهجوم استهدف مركز تدريب
أبرز المواد
 تحطم مروحية وسط البرازيل ومصرع أحد المارة (فيديو)
أبرز المواد
 تعليم الخط العربي في “الجنادرية 33”
أبرز المواد
 بنك التنمية الاجتماعية يقدم تمويلاً فورياً في “الجنادرية 33”
أبرز المواد
 “الطاقة الذرية” تعرض في “الجنادرية” نموذجاً لمفاعل نووي
أبرز المواد
 شاهد.. ردة فعل أحد منسوبي الحرس الوطني يقرأ رسالة الأمير عبد الله بن بندر بعد تعيينه
أبرز المواد
 “فيسبوك” تحذف صفحات مزيفة تحمل أسماء كبار القادة العراقيين
أبرز المواد
 الأمير عبدالله بن بندر يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه وزيرًا للحرس الوطني
أبرز المواد
 عبور مساعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى عدة محافظات يمنية
أبرز المواد
 أرسنال يفوز على فولهام برباعية في الدوري الإنجليزي
أبرز المواد
برنامج الأغذية العالمي: بالأدلة ميليشيا الحوثي سببًا في مجاعة اليمن

برنامج الأغذية العالمي: بالأدلة ميليشيا الحوثي سببًا في مجاعة اليمن

أبرز المواد
إعلان القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي.. بنفس ثلاثي العام الماضي

إعلان القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي.. بنفس ثلاثي العام الماضي

أبرز المواد
مقتل جنود ومسلحين في باكستان بهجوم استهدف مركز تدريب

مقتل جنود ومسلحين في باكستان بهجوم استهدف مركز تدريب

أبرز المواد
تحطم مروحية وسط البرازيل ومصرع أحد المارة (فيديو)

تحطم مروحية وسط البرازيل ومصرع أحد المارة (فيديو)

أبرز المواد

“الطاقة الذرية” تعرض في “الجنادرية” نموذجاً لمفاعل نووي

“الطاقة الذرية” تعرض في “الجنادرية” نموذجاً لمفاعل نووي
http://almnatiq.net/?p=675401
المناطق - الرياض

تعرض مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33″، نموذجاً لأحد المفاعلات النووية التي تعتزم المملكة بناءها، وهي مفاعلات ذات قدرة كهربائية تقدر ما بين 1200 – 1600 ميغاوات من السعة الكهربائية للمفاعل الواحد والتي تساهم في دعم الحمل الأساسي في الشبكة الكهربائية على مدار السنة.

وتشارك المدينة في الجنادرية ممثلة بجميع قطاعاتها ضمن جهات منظومة الطاقة في جناح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. وتتركز هذه المشاركة على عرض المشروع الوطني للطاقة الذرية في السعودية ومكوناته، وكذلك برامج ومشاريع الطاقة المتجددة، والتي تهدف المملكة عبرها إلى تحقيق مزيج طاقة وطني متوازن من خلال دعم الاقتصاد الوطني، وخلق منظومة مستدامة للطاقة، ودعم سلاسل القيمة، وتوطين الصناعة والتقنية والمعرفة في مجالات الطاقة الذرية والطاقة المتجددة ونقلها ومشاركتها عالميا لتحقيق التقدم العالمي في هذا المجال.

ويأتي حرص مدينة الملك عبدالله على المشاركة في “الجنادرية 33” بهدف إبراز جهود الدولة – ممثلة بالمدينة – في تقديم برامج الطاقة الذرية والطاقة المتجددة والتي تسعى القيادة الرشيدة إلى تسخيرها لخدمة المواطنين، وكذلك لتخفيف الاستهلاك المحلي للوقود الأحفوري من خلال الاحتفاظ بمخزونات الوقود الخام للأجيال القادمة.

من جانبه، قال معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السلطان، إن المدينة كعادتها السنوية تشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة من خلال تجهيز مقرها في أرض الجنادرية ضمن جناح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مبيناً أن المعرض يستعرض للزوار المنجزات التي قامت بها المدينة خلال الفترة الماضية فيما يخص مشاريع الطاقة الذرية والطاقة المتجددة وآلية توزان المزيج المحلي المستهدف للطاقة.

ويعتبر المهرجان الوطني للتراث والثقافة الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني سنوياً في الجنادرية مناسبة تاريخية في مجال الثقافة ومؤشراً على اهتمام القيادة بالتراث والثقافة والقيم العربية الأصيلة. كما يُعد المهرجان مناسبة وطنية يمتزج في أنشطتها عبق تاريخنا المجيد بنتاج حاضرنا الزاهر.

وتؤكد الرعاية الملكية الكريمة للمهرجان الأهمية القصوى التي توليها قيادة المملكة لعملية ربط التكوين الثقافي المعاصر بالموروث الإنساني الكبير الذي يشكّل جزءاً كبيراً من تاريخ هذه البلاد الكريمة وشعبها العظيم.

روابط ذات صلة

برنامج الأغذية العالمي: بالأدلة ميليشيا الحوثي سببًا في مجاعة اليمن

برنامج الأغذية العالمي: بالأدلة ميليشيا الحوثي سببًا في مجاعة اليمن
إعلان القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي.. بنفس ثلاثي العام الماضي

إعلان القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي.. بنفس ثلاثي العام الماضي
مقتل جنود ومسلحين في باكستان بهجوم استهدف مركز تدريب

مقتل جنود ومسلحين في باكستان بهجوم استهدف مركز تدريب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*