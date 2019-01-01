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مقتل جنود ومسلحين في باكستان بهجوم استهدف مركز تدريب

مقتل جنود ومسلحين في باكستان بهجوم استهدف مركز تدريب
عناصر من قوات فيلق الحدود الباكستانية
http://almnatiq.net/?p=675415
المناطق - وكالات

قتل 4 من عناصر الأمن في اشتباك مع مسلحين حاولوا اقتحام مجمع سكني تابع في مركز تدريب تابع لفيلق الحدود الباكستاني في إقليم بلوشستان، بحسب صحيفة Dawn الباكستانية.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن بيان صدر عن المكتب الإعلامي للقوات المسلحة الباكستانية، أن أربعة مسلحين قتلوا أيضا أثناء عملية تمشيط قامت بها قوات الأمن على إثر الهجوم الذي وقع في ناحية لورالائي في إقليم بلوشتان (غرب البلاد).

وأوضح المكتب أن عناصر الأمن واجهوا الإرهابيين عند مدخل المجمّع ومنعوهم من الدخول في المبنى. وتابع أن المهاجمين أطلقوا النيران عشوائيا ودخلوا مبنى مجاورا لمركز التدريب، وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حوله.

وأضاف المكتب أن تبادل إطلاق النار أسفر عن مقتل أربعة من عناصر الأمن وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وتابع البيان أن عملية أجريت لتحييد الإرهابيين المتحصنين داخل المبنى، ما أدى إلى مقتل أربعة منهم، فيما فجر مسلح آخر نفسه في المرحلة الأخيرة من عملية التطهير.

وأشار البيان إلى أن تحرك قوات الأمن منع تسلل الإرهابيين إلى المجمع السكني، الأمر الذي كان سيؤدي إلى سقوط عدد أكبر من الضحايا.

ولم تعلن أي جهة في باكستان مسؤوليته عن الهجوم حتى اللحظة.

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