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إعلان القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي.. بنفس ثلاثي العام الماضي

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إعلان القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي.. بنفس ثلاثي العام الماضي

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الثلاثاء، القائمة النهائية للمرشحين لجائزته السنوية لأفضل لاعب، والتي ضمت المصري محمد صلاح ونجمين آخرين.

وضمت القائمة بالإضافة إلى صلاح حامل لقب جائزة العام الماضي، زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني، ونجم أرسنال، الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ.

ونشر الاتحاد القائمة النهائية على موقعه الالكتروني الثلاثاء، قبل أسبوع من حفل منح الجائزة الذي يقام في العاصمة السنغالية دكار في الثامن من يناير.وستكون المنافسة على أشدها بين صلاح أفضل لاعب إفريقي 2017، وأوباميانغ الذي نال الجائزة عام 2015، وساني الباحث عن تتويجه الأول.

وشهدت القائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا نفس الأسماء الثلاثة العام الماضي، ليحصل صلاح على الجائزة بفارق أكثر من 100 صوت عن ماني الذي حل ثانيا.

وتعد هذه المرة الخامسة تواليا يتواجد فيها أوباميانغ (29 عاما) في القائمة النهائية لأفضل لاعب، في إنجاز “يعادل الرقم القياسي للأسطورة الإيفوارية يايا توريه ولاعب خط الوسط الغاني ميكايل إيسيان”، بحسب الاتحاد.

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