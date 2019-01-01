حرم أمير منطقة الرياض تزور جناح الخرج بالجنادرية 33

المناطق -أشرف العصيمي

زارت حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود جناح محافظة الخرج بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 33 للاطلاع على الجناح والتعرف على أركانه .

وكان في استقبالها رئيس الوفد الاستاذ فهد السهلي واللجان المنظمة للجناح ، وتجولت سموها بالجناح واطلعت على الاركان المشاركة (بلدية الخرج وجامعة الامير سطام وبلدية الهياثم ومستشفى الملك خالد والنساء والولادة وغرفة الخرج ومركز العناية بالمصاحف ، كما زارت المتحف التراثي والاسر المنتجة) .

وفي ختام الزيارة قدّم رئيس الوفد باسم محافظ الخرج الاستاذ مساعد الماضي إهداء يحمل صورة لقصر الملك عبدالعزيز .

وقد اشاد السهلي بهذه الزيارة التي تعني الكثير وأشار لحجم السعادة التي لُمست لدى المشاركين والمشاركات لهذه الزيارة المباركة .