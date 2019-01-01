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حرم أمير منطقة الرياض تزور جناح الخرج بالجنادرية 33

حرم أمير منطقة الرياض تزور جناح الخرج بالجنادرية 33

منطقة الرياض

حرم أمير منطقة الرياض تزور جناح الخرج بالجنادرية 33

حرم أمير منطقة الرياض تزور جناح الخرج بالجنادرية 33
http://almnatiq.net/?p=675424
المناطق -أشرف العصيمي

زارت حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود جناح محافظة الخرج بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 33 للاطلاع على الجناح والتعرف على أركانه .

وكان في استقبالها رئيس الوفد الاستاذ فهد السهلي واللجان المنظمة للجناح ، وتجولت سموها بالجناح واطلعت على الاركان المشاركة (بلدية الخرج وجامعة الامير سطام وبلدية الهياثم ومستشفى الملك خالد والنساء والولادة وغرفة الخرج ومركز العناية بالمصاحف ، كما زارت المتحف التراثي والاسر المنتجة) .

وفي ختام الزيارة قدّم رئيس الوفد باسم محافظ الخرج الاستاذ مساعد الماضي إهداء يحمل صورة لقصر الملك عبدالعزيز .

وقد اشاد السهلي بهذه الزيارة التي تعني الكثير وأشار لحجم السعادة التي لُمست لدى المشاركين والمشاركات لهذه الزيارة المباركة .

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