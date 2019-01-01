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حضور مميز وعرض لأكثر من 15 الف كلجم من العسل مع إنطلاق مهرجان العسل السابع بالمجاردة

حضور مميز وعرض لأكثر من 15 الف كلجم من العسل مع إنطلاق مهرجان العسل السابع بالمجاردة

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حضور مميز وعرض لأكثر من 15 الف كلجم من العسل مع إنطلاق مهرجان العسل السابع بالمجاردة

حضور مميز وعرض لأكثر من 15 الف كلجم من العسل مع إنطلاق مهرجان العسل السابع بالمجاردة
http://almnatiq.net/?p=675428

شهد مهرجان العسل السابع عسلنا أجود ” والمقام ضمن فعاليات مهرجان المجاردة الشتوي 1440 هـ إقبالاً كبيراً في يومه الثاني ، بعد أن دشنه محافظ المجاردة الاستاذ يحيى آل حموض يوم أمس الاثنين ، وتنوع الحضور مساء اليوم مابين كبار السن والشباب والأطفال كما شهد بيع مميز لمختلف أنواع العسل الذي يحتويه المهرجان ، كما تواجد قسم صحة البيئة ببلدية المجاردة لسحب عينات من العسل وفحصها .
من جانب اخر تظهر الاحصاءات الدورية التى يقدمها معرض فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المشرفة على المهرجان انه ما تم عرضه من العسل في اليوم الأول بلغ 8404 كيلو داخل المعرض و 460 كيلو خارج صالة العرض وماتم عرضه اليوم 5346 كيلو داخل صالة العرض و 380 كيلو خارج المهرجان ، ذكر ذلك الأستاذ مرعي الشهري من فرع وزارة الزراعة بالمجاردة مشرف مهرجان العسل السابع .

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