حضور مميز وعرض لأكثر من 15 الف كلجم من العسل مع إنطلاق مهرجان العسل السابع بالمجاردة

شهد مهرجان العسل السابع عسلنا أجود ” والمقام ضمن فعاليات مهرجان المجاردة الشتوي 1440 هـ إقبالاً كبيراً في يومه الثاني ، بعد أن دشنه محافظ المجاردة الاستاذ يحيى آل حموض يوم أمس الاثنين ، وتنوع الحضور مساء اليوم مابين كبار السن والشباب والأطفال كما شهد بيع مميز لمختلف أنواع العسل الذي يحتويه المهرجان ، كما تواجد قسم صحة البيئة ببلدية المجاردة لسحب عينات من العسل وفحصها .

من جانب اخر تظهر الاحصاءات الدورية التى يقدمها معرض فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المشرفة على المهرجان انه ما تم عرضه من العسل في اليوم الأول بلغ 8404 كيلو داخل المعرض و 460 كيلو خارج صالة العرض وماتم عرضه اليوم 5346 كيلو داخل صالة العرض و 380 كيلو خارج المهرجان ، ذكر ذلك الأستاذ مرعي الشهري من فرع وزارة الزراعة بالمجاردة مشرف مهرجان العسل السابع .

