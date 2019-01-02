بلدية محافظة محايل وباشراف لجنة التنمية السياحية تزين عروس تهامة بعقود من الؤلؤ لتستقبل زائريها وهي في أبها حللها

المناطق - محايل

أوضح رئيس بلدية محافظة محايل سعيد بن علي آل مصمع أن بلدية محافظة محايل ولجنة التنمية السياحية وبمتابعة وإشراف من قبل سعادة محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده أنهت كافة استعداداتها لاستقبال الزائرين والمتنزهين الباحثين عن الأجواء الدافئة وهيئة لهم محايل السهل والبحر والجبال وذلك بعدة فعاليات تناسب جميع الأطياف والأعمار حيث حرصت بلدية محايل أن تلبي ذائقة كل الزائرين حيث قامت بتجهيز فعالية #جادة_محايل والتي تعد من أهم الفعاليات خلال مهرجان محايل ادفأ 1440هـ والتي تمتد على مساحة تزيد عن 350 متر طولي وتتميز بما تحتويه في جنباتها من فعاليات ومعارض تتضمن معرض لبلدية محايل يحوي على عرض لمنجزات وأهم المشاريع التي تم تنفيذها كما يحوي على معرض للتسويق لأهم المواقع والفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة محايل والمراكز التابعة لها كما تحتضن الجاده معرضا للفن التشكيلي وآخر للأشجار العطرية والكثير من المعارض داخل الجاده والتي تتميز بحد ذاتها بأشكال ومجسمات جمالية تراعي الطابع التهامي كما أوضح آل مصمع بأن الزائر سيجد العديد من الفعاليات التي ستلبي ذائقته ومنها خيمة التسوق والسيرك وفعالية الكارتنج مضمار سباق السيارات وخيمة العسل والمسرح المفتوح بمشاركة عدد من الفرق الشعبية وفرق الأطفال الغنائية وهناك أيضاً فعالية نادي تهامة الضوئي والعديد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية والمسابقات لكافة أفراد العائلة كما أكد آل مصمع أن البلدية قامت بتهيئة وتجهيز كافة الحدائق والمتنزهات العامة والواجهه البحرية بمركز السعيدة وتزيينها بعقود الزينة وتم عمل صيانة لكافة الألعاب والأجهزة الرياضية كما تم رفع الجاهزية لكافة موظفي الرقابة الشاملة من أجل متابعة كافة المنشآت الغذائية والتأكد من سلامة ماتقدمه كما تم تجهيز عدة فرق للطوارئ مكونة من كوادر بشرية ومعدات تعمل على مدار الساعة لخدمة الأهالي والزائرين واستقبال اي بلاغ ومعالجته في أسرع وقت وذلك حسب توجيهات سعادة أمين منطقة عسير د/ وليد الحميدي والذي يتابع سير الأعمال والاستعدادات أولاً بأول . متمنياً لكافة الزائرين والمقيمين الاستمتاع وقضاء أوقات جميلة في عروس تهامة بالسلامة والعافية.