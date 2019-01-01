أمير منطقة حائل يتوج أبطال رالي حائل الدولي 2019

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توج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل نيسان الدولي 2019م في نسخته الـ 14 اليوم، السائق السعودي عيسى الدوسري وملاّحه الإماراتي علي عُبيد من فريق “إي دي للسباقات” بجائزة رالي حائل وذلك بعد تحقيقهما المركز الأول بالترتيب العام ، ليُحرز الفوز بلقب رالي حائل للعام الثاني على التوالي .

كما توج سموه أبطال سباقات الرالي في فئة السيارات والدراجات النارية بحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للرالي ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل وصاحب السمو الأمير محمد بن عبدالله بن خالد وذلك في منتزه المغواة.

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي ، ثم بدئ حفل التتويج بآيات من الذكر الحكيم .

بعدها ألقى المدير التنفيذي لشركة نيسان السعودية بدر الحسامي كلمة نوها فيها بجهود سمو أمير منطقة حائل لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير ، مؤكداً استمرار الشراكة والتعاون مع اللجنة المنظمة ودعم جميع السائقين السعوديين خلال الأعوام القادمة .

عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن رالي حائل في نسخته 14.

بعدها ألقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية كلمة قدم فيها الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن أعضاء الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه وسمو مساعد رئيس الهيئة على الدعم والمتابعة والجهود الكبيرة التي بذلت لإنجاح رالي حائل نيسان الدولي 2019 ، منوهاً بالتطور الذي شهده الرالي خلال السنوات الماضية .

وأشاد سموه بجهود اللجنة المنظمة بالشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة في المنطقة، مؤكداً استمرار دعم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لرالي حائل .

بعدها كرم سمو أمير منطقة حائل ، رعاة الرالي ورؤساء اللجان التنفيذية .

عقب ذلك تقدم أبطال الرالي في نسخته الـ 14 على متن مركباتهم ودراجاتهم النارية الفائزة لصعود منصة التكريم ، ولقاء سموه وتسلمهم الدروع والجوائز، حيث قدم سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد جائزة المركز الأول في فئة T1 لبطل رالي حائل السائق عيسى الدوسري وملاّحه الإماراتي علي عبيد وسيارة نيسان مقدمه من شركة نيسان السعودية ، وجاء المتسابق أحمد الشهيل وملاحه رشيد الشمري في المركز الثاني في فئة T1 ، وحل فارس المُشناء في الترتيب الثالث برفقة ملاحه سعود التميمي في فئة T1 .

كما سلم الأمير عبدالعزيز بن سعد المتسابق مشعل الصعيدي وملّاحه العُماني عبد الحليم البوسعيدي جائزة المركز الأول في رالي حائل لفئة T2 وسيارة نيسان مقدمه من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية،

وحقق المركز الثاني لفئة T2 السائق خلف الجوعان وملّاحه جوعان الجوعان ، وفي فئة “تي 4” الخاصة بالشاحنات، حقق السائق إبراهيم المهنّا الفوز بلقب هذه الفئة .

كما تم تكريم الفائزين في فئة T3 حيث جاء في المركز الأول طلال الذكير ، وحل ثانياً خليل التويجري والفائزين بسباق الدراجات النارية (quad) عبدالمجيد الخليفي الذي حقق المركز الأول ، وجاء ثانياً المتسابق عبد المجيد عبود .

وفي ختام الحفل رفع سمو أمير منطقة حائل باسمه ونيابة عن أبناء المنطقة ومحبي رياضة السيارات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الاهتمام الكبير والدعم السخي لتحقيق رفعة وتطور الوطن والمواطن .

ونوه سموه في تصريح صحفي بما تتمتع به المنطقة من ميز نسبية ومقومات ساعدت على نجاح هذا الحراك التنموي في المجالات كافة ، مثمناً لرئيس وأعضاء الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية جهودهم الكبيرة لإنجاح الرالي .

ونوه سموه بجهود اللجنة المنظمة من خلال التعاون مع القطاعات الحكومية وأبناء وأهالي حائل وشركاء النجاح من الرعاة ، مؤكداً أن هيئة تطوير المنطقة تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للسيارات على تطوير الرالي والفعاليات المصاحبة وبما ينعكس أثره اقتصادياً على المنطقة .

حضر حفل التتويج عدداً من المسؤولين في المنطقة ورجال الأعمال والإعلاميين .