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ترامب: اهدأوا واستمتعوا بالرحلة

ترامب: اهدأوا واستمتعوا بالرحلة
http://almnatiq.net/?p=675461
المناطق - وكالات

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الجديد بإطلاق تغريداته المعتادة، حيث دعا جميع منتقديه إلى “الهدوء والاستمتاع بالرحلة”.

وكتب في تغريدة بالخط العريض “عام سعيد على الجميع ومن بينهم الكارهون وإعلام الأخبار الكاذبة! 2019 سيكون عاماً رائعاً لهؤلاء الذين لا يعانون من أعراض الانطباع الخاطئ عن ترامب”.

وأضاف ترامب “ما عليكم سوى أن تهدأوا وتستمتعوا بالرحلة، أمور عظيمة تحدث في بلادنا”. وتلا ذلك بعد وقت قصير بتغريدة حملت رسالة أكثر تقليدية قال فيها “كل عام وأنتم بخير”.

وبعد ذلك عاد الرئيس المعروف عنه استخدامه لتويتر على مدار الساعة، إلى مهاجمة الديموقراطيين الذين يرفضون دعم اقتراحه ببناء جدار على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك، واتهامهم بعدم الاهتمام بـ”الجرائم والمخدرات التي تجلبها الحدود المفتوحة”.

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