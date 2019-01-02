أرسنال يستعيد نغمة الانتصارات بفوز رباعي على فولهام

المناطق - وكالات

استعاد أرسنال نغمة الانتصارات مجددا، ونجح في الفوز على فولهام المتعثر 4-1 على ملعب الإمارات، الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض أرسنال لهزة بعد أن خسر 1-5 السبت الماضي أمام ليفربول المتصدر، كما استهل مباراته أمام فولهام بطريقة سيئة، إذ أهدر رايان سيسينيون فرصتين لمنح فولهام التقدم.

لكن بحلول الدقيقة 25، هدأت الأعصاب بعد أن أحرز غرانيت شاكا الهدف الأول لأرسنال، مستفيدا من كرة مررها أليكس أيوبي داخل المنطقة.

وضاعف ألكسندر لاكازيت الغلة في الدقيقة 55 بعد سلسلة تمريرات متميزة.

وسجل أبو بكر كمارا هدفا لفريق المدرب كلاوديو رانييري في الدقيقة 69، لكن آرون رامسي رد بإحراز الهدف الثالث لأرسنال الذي يدربه المدرب أوناي إيمري.

بينما حسم بيير-إيمريك أوباميانغ نتيجة المباراة بعد أن سجل الهدف الرابع لصالح أرسنال، حيث سدد لتغير الكرة مسارها بعد اصطدامها بقدم لاعب وذهابها نحو الشباك.

وهذا هو الانتصار الثاني فقط الذي يحققه أرسنال في 6 مباريات، لكنه كان كافيا ليحتل الفريق المركز الخامس متأخرا بفارق نقطتين خلف تشلسي صاحب المركز الرابع الذي سيستضيف ساوثامبتون، الأربعاء.