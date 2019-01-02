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هذا الخطأ البسيط يحول آيفون إلى “شيء غير قابل للاستخدام”

هذا الخطأ البسيط يحول آيفون إلى “شيء غير قابل للاستخدام”
http://almnatiq.net/?p=675474
المناطق - وكالات

يقوم مستخدمو هواتف آيفون بإغلاق أجهزتهم وإعادة تشغيلها في بعض الأحيان، لتفادي تحديثات قد تتم في وقت غير مناسب، لكن هذه العملية التي تبدو بسيطة لا تخلو من مخاطر.

ويكفي أن يقوم مستخدم آيفون بالضغط على الزر على الجانب الأيمن في الهاتف، ثم يضغط على رسالة “Slide to power off” في الشاشة حتى يتوقف الجهاز.

ويقول الخبير التنقي بيرتون كيلسو، إن إعادة تشغيل هاتف آيفون لا يؤدي إلى أي أضرار حين يكون الهاتف في الوضع الطبيعي، لكن الأمر يصبح مختلفا حين تحدث هذه الخطوة أثناء تحميل الجهاز للتحديثات.

وينبه كيلسو إلى أن وقف تشغيل الجهاز أثناء تحديثه قد يؤدي إلى ضياع كافة البيانات من هواتف “أبل”، وفقما نقل موقع “شيفايندس”.

ويوصي الخبير المستخدمين بإعطاء وقت كاف للتحديثات حتى يتم تحميلها على أجهزة آيفون، حتى إن جاءت في وقت غير مناسب من اليوم.

ويؤكد كيلسو أن إعادة التشغيل قد تحول الهاتف إلى “شيء غير صالح للاستخدام بشكل نهائي”.

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