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“أمير حائل” يتوّج الفائزين برالي حائل نيسان الدولي 2019م

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“أمير حائل” يتوّج الفائزين برالي حائل نيسان الدولي 2019م

“أمير حائل” يتوّج الفائزين برالي حائل نيسان الدولي 2019م
http://almnatiq.net/?p=675484
المناطق - حائل

توج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد “أمير حائل” رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل نيسان الدولي 2019 مساء اليوم الثلاثاء 1 يناير 2019 في منتزه “المغواة” الفائزين بالنسخة 14 لرالي حائل نيسان 2019.

بحضور الأمير عبدالله بن خالد مساعد رئيس هيئة تطوير حائل رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد نائب أمير المنطقة وصاحب السمو الأمير محمد بن عبدالله بن خالد آل سعود، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد آل سعود، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وضيوف الرالي.

حيث حقق المتسابق السعودي عيسى الدوسري من فريق “إي دي للسباقات” المركز الأول بالترتيب العام ، بعد أن تقدم من المركز الرابع الذي أحرزه في المرحلة الثالثة ليُحرز الفوز بلقب رالي حائل للعام الثاني على التوالي في سيارته نيسان نافارا بيك – أب.

يذكر أن رالي حائل نيسان الدولي 2019 بتنظيم من هيئة تطوير حائل بالتعاون مع هيئة السياحة والتراث الوطني وهيئة الرياضة وباشراف فني من الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية عضو الاتحاد الدولي FiA ويصاحبة فعاليات مصاحبة عائلية ترفيهية وشبابية تستمر إلى يوم الجمعة القادم ومسابقات رياضة سيارات بطولة تحدي الشاص وتحدي الطعس والدراق الرملي.

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