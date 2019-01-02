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وزير التعليم يدشن حسابه على “تويتر” ويباشر مهام عمله

وزير التعليم يدشن حسابه على “تويتر” ويباشر مهام عمله
http://almnatiq.net/?p=675490
المناطق _ الرياض

دشن الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، اليوم، حسابه الرسمي عبر موقع “تويتر”، وتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين، في أولى تغريداته قائلا: “أتقدم بعظيم الشكر والامتنان لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين -حفظهما الله – على الثقة الغالية بتعييني وزيراً للتعليم، سائلاً الله التوفيق في تحقيق تطلعاتهما لتطوير قطاع التعليم وتحقيق مستهدفات التنمية و روية السعودية 2030.

ودعا آل الشيخ منسوبي التعليم كافة لمواجهة التحديات، وقال عبر “تويتر”: “ويطيب لي وأنا أتشرف بخدمةالتعليم في وطننا العزيز أن أؤكد أهمية العمل الاستراتيجي الذي يمكِّن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية  والمعلمين والمعلمات والمدربين وكافة منسوبي التعليم لنعمل معاً على تجاوز التحديات وقيادة التحول وتطوير الأداء في منظومة التعليم”.

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