الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجنادرية يعرض مقتنيات ووثائق تاريخية تعود لأكثر من 90 عاماً

المناطق _ الرياض

عرض جناح الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة مقتنيات ووثائق تاريخية يعود عمرها إلى أكثر من تسعين عاماً تزامنت مع البدايات الأولى لتأسيس الرئاسة، كما عرض الجناح لوحات سيارات تاريخية لعمل الرئاسة العامة الميداني في منتصف الخمسينات الميلادية، وقد شهدت هذه المعروضات إقبالاً من الزوار، الذي تفاعلوا مع هذه الوثائق والمقتنيات وحرصوا على التقاط صورها والاستماع لشرح موسع عن تاريخها.

وكانت الرئاسة قد خصصت ركناً من معرضها للوثائق والمقتنيات التاريخية في معرضها حيث يضم عدداً من الأركان في الأمن الفكري والجرائم المعلوماتية، وقسم تعريفي يضم عدداً من الوثائق التاريخية، كما يقدم الجناح الإهداءات التوعوية من المطبوعات والمواد التي أصدرتها الرئاسة، ويستقبل الجناح زواره طيلة أيام المهرجان حيث يعمل به عدد من الموظفين الذين يقومون بعرض المحتويات وشرحها للزوار.