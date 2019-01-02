دراسة ترصد عواقب مدمرة للفطور غير الصحي

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http://almnatiq.net/?p=675502
المناطق - الرياض

لطالما شددت دراسات سابقة على ضرورة تناول وجبة الفطور لما لها من فوائد صحية. لكن دراسة إسبانية خلصت إلى أن تناول أطعمة غير صحية في هذه الوجبة الصباحية يؤثر بشكل دائم على صحة القلب والأوعية الدموية. فكيف ذلك؟

يُعد الفطور من الوجبات الأساسية لدى غالبية الناس، إذ يحتاج جسم الإنسان هذه الوجبة الصباحية، من أجل التزود بالطاقة اللازمة، التي تُساعده على التعامل مع نشاطات الحياة اليومية. وكثيرا ما تحتوي مائدة الفطور على الخبز والزبادي والحلويات والقهوة والشاي.

وتبقى نوعية الأطعمة المُقدمة في الفطور هي ما يحدد الفوائد الصحية لهذه الوجبة من عدمها، فقد توصلت دراسة إسبانية إلى أنه يُمكن للتغذية السيئة في وجبة الفطور أن تؤثر بشكل دائم على صحة القلب والأوعية الدموية. وأظهرت الدراسة الصادرة عن جامعة “نافارا” الإسبانية أن طريقة تناول وجبة الفطور مرتبطة بعوامل مهمة في صحة القلب والأوعية الدموية، وفق ما أشار إليه موقع “هايل براكسيس”، نقلاً عن دراسة صادرة في المجلة العلمية المتخصصة “Nutrients”.

واعتمدت النتائج على دراسةٍ، فحص فيها الخبراء العادات الغذائية لحوالي 203 تلميذاً تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً، حيث لاحظ الخبراء أن 13 في المائة من التلاميذ، الذين لم يتناولوا وجبة الفطور أو تناولوا وجبة فطور ذات جودة سيئة، لديهم مستوى أعلى من الكوليسترول وحمض اليوريك، ومقاومة أكبر للأنسولين، مما يوثر على صحة القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت الدراسة أنه لا يجب التخلي عن تناول وجبة الفطور، حيث لاحظ الخبراء أن الأطفال الذين لا يتناولون هذه الوجبة تزداد رغبتهم في تناول الطعام خلال النهار، ويأكلون الطعام أكثر من المعتاد عند الظهيرة، وأضافت أن الخبراء لاحظوا أيضاً وجود صلة بين عدم تناول الفطور وزيادة الوزن لدى الأطفال.

ونقل موقع جامعة “نافارا” الإسبانية عن المشرفة على الدراسة إيدويا لابايين قولها “الفطور ليس فقط الوجبة الأولى في اليوم، بل أيضاً الوجبة التي يُمكن النظر إليها على أنها الأكثر أهمية”. وأضافت أن برامج التوعية الغذائية الخاصة بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية لدى الأطفال يجب أن تهدف للحد من استهلاك الأطعمة غير المناسبة، والتي يتم تناولها في وجبات الفطور، على حد قولها.

أطعمة مناسبة للإفطار

في المقابل، هناك أطعمة عديدة يمكن تناولها في وجبة الفطور، من أجل التزود بالطاقة اللازمة خلال اليوم، والتمتع في نفس الآن بصحة جيدة؛ إذ يشير موقع ” بزنس إنسايدر” إلى أنه يجب تناول أطعمة غنية بالبروتين في وجبة الفطور على غرار: الشوفان والبيض والجبن ولبن الزبادي، فيما تنصح جمعية التغذية الألمانية (DGE) بتناول الخضروات والفواكه مثل الجزر والفجل والخيار والتفاح والعنب والخوخ والأناناس، بالإضافة إلى ذلك يجب الابتعاد عن تناول الحلويات على الفطور، لما لها من آثار سلبية على الصحة.

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