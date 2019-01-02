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فيصل بن نواف يوجه بتحويل قيمة إعلانات التهاني للجهات الخيرية بالجوف

فيصل بن نواف يوجه بتحويل قيمة إعلانات التهاني للجهات الخيرية بالجوف
http://almnatiq.net/?p=675511
المناطق - الجوف

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بعدم نشر إعلانات الترحيب أو التهاني عبر الصحف المحلية أو الإلكترونية أو وسائل الإعلام المختلفة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميراً للمنطقة.
ودعا الأمير فيصل بن نواف المهنئين لتحويل المبالغ التي سيدفعونها للإعلانات إلى الجمعيات الخيرية بالمنطقة، وإشعار مكتب سموه بذلك، مقدرًا مشاعر أهالي منطقة الجوف الطيبة التي غمروه بها قبل وصوله للمنطقة، داعيًا الله أن يكون عند حُسن ظن ولاة الأمر، وأن يعينه على حمل هذه الأمانة، وتحقيق تطلعات أهالي الجوف الكرام.

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