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خادم الحرمين يستقبل سفير الكويت بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده

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خادم الحرمين يستقبل سفير الكويت بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده

خادم الحرمين يستقبل سفير الكويت بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده
http://almnatiq.net/?p=675513
المناطق - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.
حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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