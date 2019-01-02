أمير الجوف سأعمل على تحقيق الطموحات وفق توجيهات القيادة الرشيدة

المناطق - الجوف

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أن أنه سيبذل كل ما في وسعه لخدمة منطقة الجوف وأهلها وسيعمل لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ” حفظهما الله ” وطموحات أهالي المنطقة .

وقال سموه في تصريح عقب وصوله لمنطقة الجوف يشرفني أن انقل لأهالي منطقة الجوف تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ” حفظهما الله ” وتأكيدهما على تلمس احتياجات المنطقة ومحافظاتها ومراكزها وقراها والعمل على إنجاز مصالح المواطنين في هذا الجزء الغالي من وطننا العزيز .

وأعرب باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الجوف عن شكره لصاحب السمو الملكي الأميربدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة على جهوده الملموسة في المنطقة متمنياً لسموه التوفيق .

كما أعرب سموه عن شكره لأهالي منطقة الجوف على ما لقيه من حفاوة واستقبال ليست بمستغربه من أهالي جوف التاريخ والحضارة الكرام .

وقال سمو أمير منطقة الجوف أن صدورنا وأبوابنا مفتوحه لكل من يرى في نفسه اقتراحاً يخدم المنطقة وأهلها للعمل سوياً على رفعتها بإذن الله ورفعة هذا الوطن المعطاء، حيث نسعى من خلال تلك الجهود لتحقيق الرؤية المباركة 2030 التي يقودها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ” حفظه الله ” ، وسنعمل على تحقيق طموحات أهالي المنطقة وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة.

ودعا سموه الله أن أكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يحفظ للمملكة العربية السعودية قيادتها وأن يديم عليها أمنها وأن يعينه على تحقيق آمال وتطلعات أهالي منطقة الجوف.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف قد حضر برفقة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة الحفل الذي اقامه أهالي المنطقة توديعاً بسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة وترحيباً بمقدم أمير منطقة الجوف، حيث بدأ الحفل بالقرآن الكريم ، ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف كلمة قال فيها :

في هذا المساء والذي يجتمع فيه أهالي منطقة الجوف للقاء سموكما ، وليبادلوكما مشاعر الحب والتقدير … فبإسمي ونيابة عن أهالي منطقة الجوف كافة نتشرف بتقديم التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزير على الثقة الملكية الكريمة بتعيينكم نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة وهي أقدس بقعة على وجه الأرض شرًفكم للعمل بها قائد هذه البلاد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” حفظه الله ” .

وأضاف سموه لقد عملتم يا صاحب السمو منذ لحظة تعيينكم أميراً لمنطقة الجوف على تلبية التطلعات وتحقيق الطموحات لأهالي المنطقة، حيث بدأت جهود سموكم الكريم قبل أن تطأ أقدامكم أرض الجوف، وقد تشرفت يا صاحب السمو في العمل تحت إدارتكم فكنت خير مدرسة للعمل الدؤوب الصادق، وخلال فترة وجيزة أنغرس حبكم في نفوس أهالي المنطقة ودخلتم في قلوبهم قبل أن تدخلوا بيوتهم لما لمسه الجميع من سموك من حرص وجهود كبيرة لنهضة وتنمية المنطقة بكل إخلاص وتفان لتحقيق تطلعات كل فرد منهم وفق توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ، وما حضوركم هذه الليلة ولقاء الأهالي يا صاحب السمو إلا تأكيداً للحب المتبادل بينكم وبين أهالي منطقة الجوف الكرام .

وقال سمو نائب أمير منطقة الجوف لا يفوتني بهذه المناسبة ونحن نودع سمو الأمير بدر بن سلطان أن أقدم التهنئة باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الجوف لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بمناسبة الثقة الملكية الكريمة بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف مرحبين بمقدم سموكم الكريم بين أهله في هذا الجزء الغالي على قلوبنا من وطننا الحبيب لخدمة المنطقة وأهلها، وما حضور سموكم الكريم في هذه الليلة وبعد أن أديتم القسم بين يدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إلا حباً وكرامة في أهل منطقة الجوف وعزمكم لمواصلة نهضة المنطقة ونموها في جميع المجالات، مؤكدين لسموكم في الوقت ذاته أننا سنكون خيرُ سنداً لكم بعد الله لمواصلة التنمية والبناء في جميع المجالات، مستمدين العون من الله ثم من توجيهات القيادة الرشيدة وتوجيهات سموكم الكريم وعلى خطى الرؤية المباركة 2030 التي رسمت لنا طريق النجاح بإذن الله تعالى .

ودعا سموه الله أن يوفق الجميع لكل خير وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها .

بعدها ألقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة كلمة رحب فيها بالجميع مقدماً التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه أمير لمنطقة الجوف داعياً لسموه بالتوفيق لخدمة هذه المنطقة .

وأعرب سموه عن شكره لأهالي المنطقة لما لمسه منهم من مشاعر صادقة وحب العمل الدؤوب لخدمة الدين والوطن والقيادة ، لافتاً أنه بخدمة هذه البلاد أينما رأت القيادة الرشيدة ذلك، منوهاً بجهود سمو نائب أمير منطقة الجوف وإخلاصه في خدمة المنطقة وأهلها متمنياً للجميع التوفيق ، داعياً الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها تحت ظل قيادتها الرشيدة .

بعد ذلك ألقى الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد كلمة الأهالي أعرب فيها عن شكر أهالي المنطقة بصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة على جهوده في منطقة الجوف عندما كان أميراً لها منوهاً بما قدمه من إنجازات خلال فترته القصيرة في المنطقة، متمنياً لسموه التوفيق والسداد، كما رحب الدكتور باسم أهالي منطقة الجوف بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز مهنئاً سموه بالثقة الملكية بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف، لافتاً أن آمالي أهالي المنطقة متطلعة بعد الله على جهوده لتحقيقها وفق الدعم اللا محدود الذي توليه حكومتنا الرشيدة لكافة قطاعات الدولة أعزها الله، متمنياً لسموه التوفيق والسداد .

ثم ألقى الشاعر عبدالله السالم قصيدة نبطية توديعاً بسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة وترحيباً بمقدم سمو أمير منطقة الجوف.