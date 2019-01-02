النفط يهبط في مستهل تعاملات 2019

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http://almnatiq.net/?p=675530
المناطق - الرياض

تراجعت اليوم أسواق النفط أكثر من واحد بالمئة في أولى جلسات تداول عام 2019 ، متأثرة بارتفاع الإنتاج الأمريكي ومخاوف من تباطؤ اقتصادي في العام الحالي مع انكماش نشاط المصانع في الصين.
وبلغ خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 53.05 دولار للبرميل، منخفضا 75 سنتا بنسبة 1.4 % عن آخر إغلاق في 2018م، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 58 سنتا 1.3 % إلى 44.83 دولار للبرميل.

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