احدث الأخبار

شاهد.. إنقاذ رضيع من تحت مبنى منهار.. وفيديو يوثق “المعجزة”
أبرز المواد
 النفط يهبط في مستهل تعاملات 2019
أبرز المواد
 رياح سطحية مثيرة للأتربة على الرياض وعدة مناطق
أبرز المواد
 التحالف: إصدار 10 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية
أبرز المواد
 أمير الجوف سأعمل على تحقيق الطموحات وفق توجيهات القيادة الرشيدة
أبرز المواد
 خادم الحرمين يستقبل سفير الكويت بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده
أبرز المواد
 فيصل بن نواف يوجه بتحويل قيمة إعلانات التهاني للجهات الخيرية بالجوف
أبرز المواد
 مهرجان “القرية التراثية” يستقطب زواره في عيون الجواء
أبرز المواد
 دراسة ترصد عواقب مدمرة للفطور غير الصحي
أبرز المواد
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجنادرية يعرض مقتنيات ووثائق تاريخية تعود لأكثر من 90 عاماً
أبرز المواد
 “الطيران المدني”: تشغيل مطار جدة الجديد بشكل كامل في منتصف العام الجاري
أبرز المواد
 وزير التعليم يدشن حسابه على “تويتر” ويباشر مهام عمله
أبرز المواد
شاهد.. إنقاذ رضيع من تحت مبنى منهار.. وفيديو يوثق “المعجزة”

شاهد.. إنقاذ رضيع من تحت مبنى منهار.. وفيديو يوثق “المعجزة”

أبرز المواد
النفط يهبط في مستهل تعاملات 2019

النفط يهبط في مستهل تعاملات 2019

أبرز المواد
رياح سطحية مثيرة للأتربة على الرياض وعدة مناطق

رياح سطحية مثيرة للأتربة على الرياض وعدة مناطق

أبرز المواد
التحالف: إصدار 10 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية

التحالف: إصدار 10 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية

أبرز المواد

شاهد.. إنقاذ رضيع من تحت مبنى منهار.. وفيديو يوثق “المعجزة”

http://almnatiq.net/?p=675533
المناطق - وكالات

شهدت مدينة روسية عملية إنقاذ أشبه بالمعجزة، حيث نجح عمال الطوارئ المحلية في انتشال رضيع على قيد الحياة، من تحت أنقاض بناية مهدمة بسبب انفجار.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية، عن مركز عمليات الطوارئ المحلية، أن عمال الإنقاذ عثروا على رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر على قيد الحياة، تحت أنقاض عقار سكني انهار جزئيا بسبب انفجار، في مدينة ماغنيتاغورسك الصناعية، الاثنين.

وتعرض الطفل الذي تم انتشاله إلى جروح خطيرة، فيما لا تزال فرص تعافيه غامضة.

وألحق الانفجار، الذي يعتقد أنه ناجم عن تسرب غاز، أضرارا بما يصل إلى 48 شقة سكنية، في المبنى المؤلف من 10 طوابق.

وأسفر الانفجار عن مقتل 7 أشخاص، فيما لا يزال هناك 36 مفقودا، بالمنطقة التي تبعد عن موسكو نحو 1400 كيلومتر.

وقالت مصادر محلية إن آمال العثور على ناجين تتقلص بسبب الطقس شديد البرودة، إذ تصل درجة الحرارة ليلا إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر.

روابط ذات صلة

النفط يهبط في مستهل تعاملات 2019

النفط يهبط في مستهل تعاملات 2019
رياح سطحية مثيرة للأتربة على الرياض وعدة مناطق

رياح سطحية مثيرة للأتربة على الرياض وعدة مناطق
التحالف: إصدار 10 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية

التحالف: إصدار 10 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*