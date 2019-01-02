شاهد.. إنقاذ رضيع من تحت مبنى منهار.. وفيديو يوثق “المعجزة”

المناطق - وكالات

شهدت مدينة روسية عملية إنقاذ أشبه بالمعجزة، حيث نجح عمال الطوارئ المحلية في انتشال رضيع على قيد الحياة، من تحت أنقاض بناية مهدمة بسبب انفجار.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية، عن مركز عمليات الطوارئ المحلية، أن عمال الإنقاذ عثروا على رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر على قيد الحياة، تحت أنقاض عقار سكني انهار جزئيا بسبب انفجار، في مدينة ماغنيتاغورسك الصناعية، الاثنين.

وتعرض الطفل الذي تم انتشاله إلى جروح خطيرة، فيما لا تزال فرص تعافيه غامضة.

وألحق الانفجار، الذي يعتقد أنه ناجم عن تسرب غاز، أضرارا بما يصل إلى 48 شقة سكنية، في المبنى المؤلف من 10 طوابق.

وأسفر الانفجار عن مقتل 7 أشخاص، فيما لا يزال هناك 36 مفقودا، بالمنطقة التي تبعد عن موسكو نحو 1400 كيلومتر.

وقالت مصادر محلية إن آمال العثور على ناجين تتقلص بسبب الطقس شديد البرودة، إذ تصل درجة الحرارة ليلا إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر.