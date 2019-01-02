رؤية مستقبلية لتسلح الحرس الوطني وفقا لرؤية المملكة 2030

المناطق-الرياض

كشف سمو وزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز أنه سيتم تنويع التسليح من الخارج بحيث لا يقتصر على دول معينة بل يشمل دولا عديدة وبما يحقق مصالح المملكة.

وأكد الأمير عبد الله بن بندر أنه سيعمل على الإفادة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية وغيرها من الشركات السعودية لتسليح الحرس الوطني من الانتاج المحلي وبما لا يقل عن 50%، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

كما أكد أنه سيتم تنويع مصادر السلاح من الخارج بحيث لا يقتصر على دول معينة بل يشمل دولا عديدة وبما يحقق مصالح المملكة.

وأعرب الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز عن الشكر والتقدير للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على الثقة الملكية بتعيينه وزيرا للحرس الوطني.