التخصصات الصحية: انطلاق دبلوم الدراسات العليا السعودي بـ 3 تخصصات مارس المقبل

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، انطلاق دبلوم الدراسات العليا السعودية خلال شهر مارس المقبل بثلاث تخصصات هي: دبلوم الدراسات العليا السعودي في طب الطوارئ، ودبلوم الدراسات العليا السعودي في طب الأطفال، ودبلوم طب الدراسات العليا السعودي في طب أسنان الأسرة، مشيرة إلى أن الإعلان عن التقديم سيبدأ أواخر الشهري الميلادي الجاري “يناير” 2019 من قبل المنشآت الصحية المشاركة في التدريب.

وأوضحت “الهيئة” أن برنامج دبلوم الدراسات العليا يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابيّة للالتحاق في برامج الدراسات العليا التخصصيّة بالمملكة من خلال طرح مسار جديد، وإتاحة المجال أمام القطاعات الصحيّة الحكوميّة والخاصّة بالمملكة لتأهيل منسوبيها علمياً ومهنياً، وتحسين جودة الخدمات الصحيّة المقدّمة في القطاع الصحّي الحكومي والخاصّ بالمملكة بزيادة عدد الممارسين الصحيين المؤهّلين على درجة نائب أخصّائي أوّل في التخصّصات الصحيّة المختلفة، ورفع جودة الخدمات الصحيّة المقدّمة من قبل المنشآت الصحيّة المشاركة في تنفيذ البرنامج من خلال اندماجها في العمليّة التدريبيّة واستفادتها من الدعم المقدّم من قبل الهيئة لبرامج الدراسات العليا، والعمل على سعودة الوظائف على درجة نائب أخصائي أوّل في التخصّصات الصحيّة المختلفة، والاستفادة من الإمكانات البشريّة والتجهيزات المتاحة لدى عدد من المنشآت الصحيّة الغير مشاركة في التدريب وإتاحة المجال لها بالمشاركة في العمليّة التدريبيّة لبرامج دبلوم الدراسات العليا السعودي، وايجاد بيئة جاذبة في عدد من المنشآت الصحيّة الحكوميّة والخاصّة من خلال توفّر برامج تدريبيّة لديها لتشجيع الممارسين الصحيّين السعوديّين للتعيّن بها.

ولفتت الهيئة إلى أن البرنامج يعتمد في بنائه على تحليل وظيفيّ دقيق للمهام المناطة بالممارسين الصحيين بدرجة نائب في التخصصات الطبيّة ودرجة أخصّائي في التخصّصات الصحيّة الأخرى المستهدفة، وتزوّد الملتحقين في كلّ برنامج بمنهج تدريبيّ يشتمل على المهارات السريريّة والقدرات المعرفيّة المطلوب اكتسابها خلال فترة الالتحاق بالبرنامج، إضافة إلى شرح مفصّل عن طبيعة ومحتوى الاختبار النهائيّ النظري والسريري المنعقد في نهاية البرنامج.

وأشارت الهيئة إلى أنها خصصت رابطاً إلكترونياً: https://www.scfhs.org.sa/Saudi-Postgraduate-Diploma/Pages/default.aspx ، للحصول على مزيد من المعلومات حول دبلوم الدراسات العليا السعودي.

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