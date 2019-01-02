وكيل إمارة مكة يترأس مجلس التنمية السياحية في المنطقة

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رأس وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدسة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح الاجتماع الرابع للمجلس بحضور الأعضاء.

وناقش الاجتماع حزمة من المبادرات والبرامج ذات الصلة بتطوير وتنظيم العمل السياحي والتنمية السياحية في العاصمة المقدسة، بما يعزز جهود كافة القطاعات لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي مكة المكرمة من الزوار والمعتمرين.

واستعرض المجلس أيضاً خطة تطوير مواقع التراث العمراني وتنظيم الرحلات، الإرشاد السياحي، كذلك خطة مشاركة المجلس في المنتديات والملتقيات والمعارض المحلية والخارجية.

وتخلل الاجتماع الموافقة على تشكيل فريق عمل لمتابعة الفعاليات التي تقام بالعاصمة المقدسة يضم في عضويته الجهات ذات العلاقة، كما تم تشكيل عدد من فرق العمل الأخرى لوضع المبادرات السياحية وتنفيذها ميدانياً.