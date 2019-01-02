عسير .. افتتاح مركز إسعاف الهلال الأحمر في بللسمر وآخر في محايل

المناطق - عسير

بناءً على توجيهات معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور / محمد القاسم صدر قرار بافتتاح مركز إسعاف الهلال الأحمر في بللسمر ومركز اسعاف الضرس بمحايل بمنطقة عسير، والذي يخدم مركز بللسمر ومحافظه محايل عسير والمراكز التابعة لها حيث تم تشغيل المركز بدايه هذا لأسبوع .

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير محمد الشهري انهُ تم إفتتاح المركزين هذا الأسبوع بحضور سعاده مدير عام فرع الهيئه بمنطقه عسير المكلف احمد ابراهيم عسيري وعدد من مدراء الإدارات الحكومية وجمعاً من مشايخ واعيان المحافظة .

وأضاف الشهري: أنه تم تجهيز المركزين بالمواد الطبية اللازمة وسيارات الإسعاف والطاقم الإسعافي لتقديم الخدمات الإسعافية لإهالي مركز بللسمر ومحافظه محايل عسير ، وتقدم الهيئة خدماتها للمرضى والمصابين على مدار الساعة من خلال الرقم الموحد (997).