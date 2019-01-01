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بلدية المصيف الفرعية بتبوك تواصل أعمالها لمعالجة مظاهر التشوه البصري

بلدية المصيف الفرعية بتبوك تواصل أعمالها لمعالجة مظاهر التشوه البصري

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بلدية المصيف الفرعية بتبوك تواصل أعمالها لمعالجة مظاهر التشوه البصري

بلدية المصيف الفرعية بتبوك تواصل أعمالها لمعالجة مظاهر التشوه البصري
http://almnatiq.net/?p=675581
المناطق - تبوك:

كثفت بلدية المصيف التابعة لأمانة منطقة تبوك جهودها خلال الأسبوع الماضي لإزالة عدد من مظاهر التشوه البصري سعياً منها لتصحيح وتحسين المشهد الحضري داخل نطاق عمل البلدية ضمن مبادرة معالجة مظاهر التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق برنامج التحول الوطني 2020.
وأوضح رئيس بلدية المصيف الفرعية سمير الزهراني أنه تم إزالة 35 لوحة دعائية مخالفة وإزالة أكثر من 10 سيارات تالفة ومعالجة وضع أكثر من 20 موقعا للباعة المتجولين وإزالة ما يزيد عن 2080 مترا مكعبا من مخلفات البناء في الساحات الفضاء والمرافق العامة.
وأضاف الزهراني أنه الأعمال ستستمر لحين إزالة جميع مظاهر التشوه البصري داخل نطاق عمل وإشراف بلدية المصيف الفرعية داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية في عدم رمي أي مخلفات في الأراضي الفضاء والمرافق العامة والإبلاغ عما يلاحظونه من مخالفات في هذا الجانب عبر هاتف البلاغات 940.

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