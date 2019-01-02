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101799 عملية غسيل كلوي بمستشفيات “صحة الرياض”

101799 عملية غسيل كلوي بمستشفيات “صحة الرياض”

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101799 عملية غسيل كلوي بمستشفيات “صحة الرياض”

101799 عملية غسيل كلوي بمستشفيات “صحة الرياض”
http://almnatiq.net/?p=675582
المناطق - الرياض

كشفت “صحة الرياض” أن اجمالي عمليات الغسيل الكلوي بالمستشفيات التابعة لها بلغ نحو (101799) عملية تنقية خلال عام واحد .
وأوضح مدير ادارة شؤون المستشفيات د. عصام الغامدي أن مجموع عمليات القسطرة القلبية والقلب المفتوح خلال العام 2018 بلغت “2206” عملية قسطرة قلبية كما بلغ اجمالي عمليات القلب المفتوح خلال نفس الفترة “20” عملية .
وأضاف أن “صحة الرياض” نفذت خلال الفترة عددا من البرامج والمبادرات التي تهدف الى تحسين تجربة المريض في مرافقها الصحية ، ومن ذلك برنامج لقياس تجربة المرضى وهو إحدى مبادرات الصحة التي تهدف إلى تمكين المستفيدين الرئيسين( المرضى وذويهم) من المشاركة في التحسين عبر قياس رضاهم بعد الحصول على الخدمات الصحية المختلفة في المنشآت التي تعمل تحت مظلة الصحة من خلال استبيانات مصممة لكل رحلة على حدة، وعبر طرف ثالث مستقل لضمان الحيادية في النتائج ، ويعمل البرنامج على قياس الرضا في المستشفيات، والمراكز التخصصية، والرعاية الصحية الأولية، وبنوك الدم، ومراكز الإقلاع عن التدخين، ومراكز فحص ما قبل الزواج، وغيرها من الخدمات المقدمة.

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