احدث الأخبار

مليونا مشاهد لحساب معرض كتاب جدة على تويتر
منطقة مكة المكرمة
 101799 عملية غسيل كلوي بمستشفيات “صحة الرياض”
منطقة الرياض
 بلدية المصيف الفرعية بتبوك تواصل أعمالها لمعالجة مظاهر التشوه البصري
منطقة تبوك
 عسير .. افتتاح مركز إسعاف الهلال الأحمر في بللسمر وآخر في محايل
منطقة عسير
 الفيصل يستقبل سفير العراق لدى المملكة
منطقة مكة المكرمة
 وكيل إمارة مكة يترأس مجلس التنمية السياحية في المنطقة
منطقة مكة المكرمة
 رؤية مستقبلية لتسلح الحرس الوطني وفقا لرؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 الذهب يصعد لأعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر مع تراجع الدولار والأسهم
أبرز المواد
 العميد الحسين يباشر عمله مديراً لجوازات منطقة عسير
منطقة عسير
 غرفة أبها تنظم لقاء ” قطاع المقاولات فرص وتحديات “
منطقة عسير
 نائب أمير منطقة الرياض يزور جناح الخرج في الجنادرية
منطقة الرياض
 الأمير سعود بن نايف يطلع على التقرير السنوي لشرطة المنطقة الشرقية والإدارات التابعة لها للعام ١٤٣٩هـ
المنطقة الشرقية
مليونا مشاهد لحساب معرض كتاب جدة على تويتر

مليونا مشاهد لحساب معرض كتاب جدة على تويتر

منطقة مكة المكرمة
101799 عملية غسيل كلوي بمستشفيات “صحة الرياض”

101799 عملية غسيل كلوي بمستشفيات “صحة الرياض”

منطقة الرياض
بلدية المصيف الفرعية بتبوك تواصل أعمالها لمعالجة مظاهر التشوه البصري

بلدية المصيف الفرعية بتبوك تواصل أعمالها لمعالجة مظاهر التشوه البصري

منطقة تبوك
عسير .. افتتاح مركز إسعاف الهلال الأحمر في بللسمر وآخر في محايل

عسير .. افتتاح مركز إسعاف الهلال الأحمر في بللسمر وآخر في محايل

منطقة عسير

مليونا مشاهد لحساب معرض كتاب جدة على تويتر

مليونا مشاهد لحساب معرض كتاب جدة على تويتر
http://almnatiq.net/?p=675583
محمد آل طاوي -جدة

حازت اللجنة الإعلاميه لمعرض جدة الدولي الرابع للكتاب، على ثناء وسائل الاعلام بكافة انواعها، نظير الجهد اليومي الذي تقدمه لممثليها بتسهيل مهامهم، او من خلال بث الرسائل اليوميه باستخدام كافة وسائل الاتصال لضمان وصول اخبار وتقارير واحداث المعرض اولا بأول.
ووصل عدد الذين قامو بمشاهدة الحساب الرسمي للمعرض على موقع التواصل تويتر، مليون و ٩٠٠ الف مشاهدة، بعد ان غردت اللجنة بعدد ٦٢ تغريدة حتى الان، تنوعت في محتواها بين الصورة، والفيديو، والمواد الاعلامية.
فيما بلغ عدد القنوات التلفزيونيه التي شاركت في نقل فعاليات المعرض ١٠ قنوات تلفزيونية منها ٣ محطات محلية، بالاضافة الى عدد ٥ محطات عربية، ومحطتين عالميتين، قامو ببث ما يقارب ٢٨٨ رسالة حول مختلف فعاليات المعرض حتى الان.
وعلى صعيد الإذاعات فقد تم بث ٧٥٠ رسالة إذاعية حتى الان، تناوب على ارسالها عبر الاثير عدد ٥ إذاعات.
وحظي المعرض بمشاركة ١٢ صحيفة ورقية في تغطية احداثه، من خلال نشر ٥٧٦ خبر، كان للجنة الاعلامية برئاسة الاستاذ عبدالخالق الزهراني نصيب الاسد في اعدادها.
وشهد المعرض مشاركة كبيره من قبل الصحف الإلكترونية التي بلغ عددها ٨٥ صحيفة إلكترونية قامت بنشر ٢٥٥٠ مادة صحفيه تنوعت بين الخبر والتقرير والاستطلاع، مصحوبة بصور غطت معظم اجزاء المعرض وفعالياته.
ولم تتغيب وكالات الأنباء عن تغطية معرض كتاب جدة بتواجد وكالة الأنباء السعودية، ووكالة الأنباء الألمانية المتخصصه في تغطية الفعاليات والاحداث الرسميه حول العالم.

روابط ذات صلة

الفيصل يستقبل سفير العراق لدى المملكة

الفيصل يستقبل سفير العراق لدى المملكة
وكيل إمارة مكة يترأس مجلس التنمية السياحية في المنطقة

وكيل إمارة مكة يترأس مجلس التنمية السياحية في المنطقة
“الطيران المدني”: تشغيل مطار جدة الجديد بشكل كامل في منتصف العام الجاري

“الطيران المدني”: تشغيل مطار جدة الجديد بشكل كامل في منتصف العام الجاري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*