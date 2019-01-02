إطلاق مبادرة “أصدقاء شاطئ الجبيل” بمشاركة أكثر من (1300 )عضو ومؤسسة

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دشن سعادة الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي مبادرة مساء أمس الأول مبادرة أصدقاء شاطئ الجبيل بالخيمة الشعبية في فعالية هلا بالإجازة على شاطئ الفناتير الجنوبي بالجبيل الصناعية و ذلك بحضور عددٍ من المسؤولين.

حيث تهدف مبادرة أصدقاء شاطئ الجبيل إلى تفعيل دور المجتمع بالشراكة مع الجهات المختصة في تحسين تجربة المتنزهين والمرتادين بتعزيز الذوق العام على شواطئ مدينة الجبيل الصناعية.

وتستهدف هذه المبادرة والتي ستضم ( 1361) عضو من طلاب وطالبات الكليات والمعاهد ، وذوي الاحتياجات الخاصة، ، والأندية التطوعية، وطلاب وطالبات رياض الاطفال والمدارس، الجمعيات الخيرية، والشركات والمؤسسات بالإضافة إلى الافراد.

هذا وسيشارك في تنفيذ مبادرة أصدقاء شاطئ الجبيل الفرق التطوعية سند التطوعي ، وصدارة ، إطعام، والطوية ، وعطائي لوطني ، وسبكيم ، وغيم، ودراج ، وهدف، بالإضافة إلى فريق هواة المشي التطوعي.

من جانب أخر قام سعادة الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي بزيارة إلى فعالية ( هلا بالإجازة) تجول فيها على الأركان المشاركة بالفعالية وأستمع فيها إلى شرح مفصل عن كل ركن والهدف من مشاركته بالفعالية.