بلدية وسط الدمام تنفذ جولات تثقيفية على المنشآت الغذائية الخاصة بوضع السعرات الحرارية في قائمة الوجبات

المناطق - فتحيه عبدالله

قامت بلدية وسط الدمام بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بجولات تثقيفية وتوعوية على عدد من المنشآت الغذائية وذلك من خلال وضع ملصقات تعريفية بالسعرات الحرارية ضمن قائمة الطعام، وذلك بعد انتهاء الفترة التي حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتلك المنشآت لتطبيق لائحة السعرات الحرارية.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري بأنه تم زيارة 47 منشأة ووضع ملصقات تحتوي على باركود ( QR ) للحصول على تطبيق ودليل الاستخدام لحساب وتوضيح السعرات الحرارية لكل منتج أو وجبة غذائية، مع وضع عبارة ”البيانات التغذوية الإضافية متاحة عند الطلب“، والاحتفاظ بهذه البيانات في داخل المنشأة، ليتمكن المستهلك من الاطلاع عليها قبل الشراء.

وأشار الشمري بأنه تم وضع الملصقات التعريفية في عدد من المطاعم والمقاهي والمحلات المختصة ببيع المخبوزات والحلويات وأكد بأن الجولات مستمرة للتأكد من تطبيقها على كافة المنشآت الغذائية، وذلك حفاظ على سلامة المستهلك.