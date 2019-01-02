تحديات قطاع المقاولات على طاولة “هيئة المقاولين”

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها أمس لقاءً بعنوان “قطاع المقاولات فرص وتحديات”، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين، وبمشاركة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة بن حسن العفالق.

وتضمن اللقاء ورقة قدمها أمين عام الهيئة المهندس ثابت بن مبارك السويد تناولت التحديات التي تواجه قطاع المقاولات بالمملكة، استعراض خلالها محاور رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بقطاع المقاولات.

وبين رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي أن شركات ومؤسسات قطاع المقاولات في السوق السعودية التي يعمل بها أكثر من 4 مليون عامل تضم أكثر من 200 ألف منشآة، تواجه بعض التحديات التي تعمل الهيئة السعودية للمقاولين على حلها وحماية هذا القطاع الحيوي بالاقتصاد الوطني.