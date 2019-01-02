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أمير تبوك يوافق على إضافة مجالات جديدة لجائزة سموه للتفوق العلمي والتميز

أمير تبوك يوافق على إضافة مجالات جديدة لجائزة سموه للتفوق العلمي والتميز
http://almnatiq.net/?p=675636
المناطق - تبوك:

وافق صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للتفوق العلمي والتميز على إضافة مجالات جديدة في الجائزة لتشمل جائزة التميز في الإبداع والابتكار وجائزة التميز في تعزيز الانتماء الوطني وجائزة التميز في الخدمة المجتمعية ، بالإضافة إلى المجال الأساسي في الجائزة وهو التميز في التحصيل العلمي.
جاء ذلك خلال رئاسة سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، اجتماع لجنة جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز ، بحضور أعضاء اللجنة .
وفي بداية الاجتماع رحب سموه بأعضاء اللجنة ، مطلعاً سموه على جميع المبادرات الجديدة في مرحلتها القادمة .
واعتمد سموه خلال الاجتماع الهيكل التنظيمي والبرنامج الزمني للجائزة، كما ناقش سموه موعد إقامة حفل الجائزة في عامها الواحد والثلاثون ، وتم خلال الاجتماع مناقشة جميع النقاط المدرجة على جدول اعمال الاجتماع .
وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان أن جائزة سمو أمير منطقة تبوك للتفوق العملي والتميز سوف تشهد هذا العام مجالات جديدة المجالات, وستكون في مجال التميز في الإبداع والابتكار للأفكار الرائدة بالمنطقة من مشاريع يقوم بها العاملون بأي مؤسسة من المؤسسات الحكومية والأهلية ويشترط ان تكون الفكرة متميزة ومبتكرة وجديدة ، بالاضافة إلى مجال التميز في تعزيز الانتماء الوطني تمنح في الجوانب الفكرية أو التطبيقية لتعزيز الانتماء الوطني سواء للأفراد أو المؤسسات بمنطقة تبوك ، مبيناً ان المجال الرابع للجائزة وهو جائزة التميز في الخدمة المجتمعية و تمنح للأفراد والمجموعات والجمعيات والمؤسسات التي قدمت خدمة مميزة للمجتمع في مجالات العمل التطوعي أو الاجتماعي أو الصحي أو الاقتصادي أو البيئي أو التنموي . ونوه الدكتور اللحيدان في ختام تصريحه بدعم ورعاية سمو أمير منطقة تبوك للجائزة منذ تأسيسها

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