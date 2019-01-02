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نائب أمير منطقة جازان يستقبل إبن وذوي الشهيد وكيل الرقيب مجرد

نائب أمير منطقة جازان يستقبل إبن وذوي الشهيد وكيل الرقيب مجرد
http://almnatiq.net/?p=675638
جازان - فضه عطيف :

إستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان ، بمكتبه بالإمارة اليوم إبن وذوي الشهيد وكيل الرقيب علي بن محمد أحمد مجرد (من منسوبي القوات المسلحة)، الذي استُشهد أثناء أداء الواجب دفاعًا عن الدين و الوطن في مواجهة المعتدين بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

ونقل سمو نائب أمير المنطقة في مستهل اللقاء تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وتعازي سمو أمير منطقة جازان إلى إبن وذوي الشهيد كافة.

وأعرب سموه، عن فخره واعتزازه بما قدمه الشهيد من دور مهم في ردع كيد المعتدين على حدود بلادنا الغالية ؛ وهو ما يؤكد انتماءه لوطنه، وولاءه للقيادة الرشيدة -أيدها الله-. معبرًا عن أحر التعازي والمواساة لأسرة الشهيد مجرد، وسائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، قدم ابن وذوو الشهيد مجرد ، شكرهم لسمو نائب أمير المنطقة على استقبالهم ومواساتهم, سائلين الله -عز وجل- أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتها الرشيدة -رعاها الله-.

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