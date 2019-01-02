أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة الأفواج المعين بالمنطقة

جازان - فضه عطيف :

إستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم بمكتبه بالإمارة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , قائد قوة الأفواج الأمنية المعين بالمنطقة المقدم محمد بن فارس الزهراني.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالمقدم الزهراني، متمنياً له التوفيق في مهام عمله، مثمناً جهود منسوبي قوة الأفواج بالمنطقة.

وأكد أمير منطقة جازان على أهمية الأعمال والمهام الأمنية المناطة بإدارة الأفواج بمختلف المواقع التي تقع في نطاق عملها خاصة بالمناطق الجبلية، موجهاً بمضاعفة الجهود والتعاون والتنسيق التام بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطن.

كما بحث اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بعمل قوة الأفواج والمهام والواجبات المناطة بها.

من جانبه أعرب قائد قوة الأفواج بالمنطقة عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وسمو نائبه , وما استمع إليه من توجيهات, وما تجده قوة الأفواج بالمنطقة ومن متابعة دائمة من قبل سمو أمير المنطقة وسمو نائبه راجياً من الله تعالى العون والتوفيق للجميع.