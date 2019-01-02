احدث الأخبار

مسؤول إيراني: “كان لهذا الهجوم عواقب سياسية كبيرة على إيران”
أبرز المواد
 بلدية رجال ألمع تشارك في مبادرة الأهالي لتوسعة طريق قرى العاينة
منطقة عسير
 الأمير تركي بن طلال يصل إلى مطار أبها ليبدأ مهام عمله
أبرز المواد
 ربّاب الدلال حرفة تكاد تنقرض بالجنادرية
أبرز المواد
 “العدل”: المحاكم الجزائية تصدر 56 ألف حكم خلال الربع الأول وتحقق ارتفاعاً 22 %
أبرز المواد
 تحديات قطاع المقاولات على طاولة “هيئة المقاولين”
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يستقبل إبن وذوي الشهيد وكيل الرقيب مجرد
منطقة جازان
 أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة الأفواج المعين بالمنطقة
منطقة جازان
 أمير تبوك يوافق على إضافة مجالات جديدة لجائزة سموه للتفوق العلمي والتميز
منطقة تبوك
 القصيم تطلق معرض الكتاب في نسخته الثانية 3 جمادى الأولى
منطقة القصيم
 أمير القصيم يستقبل العقيد الجاسر بمناسبة تكليفه قائداً للقوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة
منطقة القصيم
 الأمير فيصل بن نواف يترأس اجتماعًا بمديري الإدارات الحكومية بالجوف
منطقة الجوف
مسؤول إيراني: “كان لهذا الهجوم عواقب سياسية كبيرة على إيران”

مسؤول إيراني: “كان لهذا الهجوم عواقب سياسية كبيرة على إيران”

أبرز المواد
بلدية رجال ألمع تشارك في مبادرة الأهالي لتوسعة طريق قرى العاينة

بلدية رجال ألمع تشارك في مبادرة الأهالي لتوسعة طريق قرى العاينة

منطقة عسير
الأمير تركي بن طلال يصل إلى مطار أبها ليبدأ مهام عمله

الأمير تركي بن طلال يصل إلى مطار أبها ليبدأ مهام عمله

أبرز المواد
ربّاب الدلال حرفة تكاد تنقرض بالجنادرية

ربّاب الدلال حرفة تكاد تنقرض بالجنادرية

أبرز المواد

أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة الأفواج المعين بالمنطقة

أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة الأفواج المعين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=675643
جازان - فضه عطيف :

إستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم بمكتبه بالإمارة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , قائد قوة الأفواج الأمنية المعين بالمنطقة المقدم محمد بن فارس الزهراني.
ورحب سموه في مستهل اللقاء بالمقدم الزهراني، متمنياً له التوفيق في مهام عمله، مثمناً جهود منسوبي قوة الأفواج بالمنطقة.
وأكد أمير منطقة جازان على أهمية الأعمال والمهام الأمنية المناطة بإدارة الأفواج بمختلف المواقع التي تقع في نطاق عملها خاصة بالمناطق الجبلية، موجهاً بمضاعفة الجهود والتعاون والتنسيق التام بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطن.
كما بحث اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بعمل قوة الأفواج والمهام والواجبات المناطة بها.
من جانبه أعرب قائد قوة الأفواج بالمنطقة عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وسمو نائبه , وما استمع إليه من توجيهات, وما تجده قوة الأفواج بالمنطقة ومن متابعة دائمة من قبل سمو أمير المنطقة وسمو نائبه راجياً من الله تعالى العون والتوفيق للجميع.

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة جازان يستقبل إبن وذوي الشهيد وكيل الرقيب مجرد

نائب أمير منطقة جازان يستقبل إبن وذوي الشهيد وكيل الرقيب مجرد
نائب أمير جازان يُدشن مبادرة الأمير محمد بن عبدالعزيز “مكن لمستقبل زاهر” لتنمية وتدريب شباب المنطقة

نائب أمير جازان يُدشن مبادرة الأمير محمد بن عبدالعزيز “مكن لمستقبل زاهر” لتنمية وتدريب شباب المنطقة
نائب أمير جازان يستقبل المرشحين بجمعية القرآن الكريم بصامطة المشاركين بجائزة الملك سلمان للقرآن

نائب أمير جازان يستقبل المرشحين بجمعية القرآن الكريم بصامطة المشاركين بجائزة الملك سلمان للقرآن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*