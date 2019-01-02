يصل صاحب صاحب السمو الملكي الأمير #تركي_بن_طلال بن عبدالعزيز اليوم إلى مطار #أبها ليبدأ مهام عمله بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه أميراً لمنطقة #عسير ، حيث سيكون في مقدمة مستقبليه سعادة وكيل إمارة المنطقة وعدد من المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية بالمنطقة ، فيما يلتقي سموه مساء اليوم في الصالة الملكية بالخالدية أصحاب المعالي والفضيلة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية وأهالي المنطقة ،و يتناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .
الأمير تركي بن طلال يصل إلى مطار أبها ليبدأ مهام عمله
أبرز المواد
التعليقات (٠) اضف تعليق