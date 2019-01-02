الأمير تركي بن طلال يصل إلى مطار أبها ليبدأ مهام عمله

المناطق _ عسير

يصل صاحب صاحب السمو الملكي الأمير ⁧‫#تركي_بن_طلال‬⁩ بن عبدالعزيز اليوم إلى مطار ⁧‫#أبها‬⁩ ليبدأ مهام عمله بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه أميراً لمنطقة ⁧‫#عسير‬⁩ ، حيث سيكون في مقدمة مستقبليه سعادة وكيل إمارة المنطقة وعدد من المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية بالمنطقة ، فيما يلتقي سموه مساء اليوم في الصالة الملكية بالخالدية أصحاب المعالي والفضيلة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية وأهالي المنطقة ،و يتناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .