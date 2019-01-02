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الأمير تركي بن طلال يصل إلى مطار أبها ليبدأ مهام عمله

الأمير تركي بن طلال يصل إلى مطار أبها ليبدأ مهام عمله
http://almnatiq.net/?p=675650
المناطق _ عسير

يصل صاحب صاحب السمو الملكي الأمير ⁧‫#تركي_بن_طلال‬⁩ بن عبدالعزيز اليوم إلى مطار ⁧‫#أبها‬⁩ ليبدأ مهام عمله بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه أميراً لمنطقة ⁧‫#عسير‬⁩ ، حيث سيكون في مقدمة مستقبليه سعادة وكيل إمارة المنطقة وعدد من المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية بالمنطقة ، فيما يلتقي سموه مساء اليوم في الصالة الملكية بالخالدية أصحاب المعالي والفضيلة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية وأهالي المنطقة ،و يتناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .

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