بلدية رجال ألمع تشارك في مبادرة الأهالي لتوسعة طريق قرى العاينة

المناطق _ عسير

قامت بلدية محافظة رجال ألمع بتوسعة طريق العاينة -العشير-حسوة التابع لمركز الحبيل وذلك كمشاركة من البلدية في دعم مبادرة الأهالي لتوسعة الطريق وذلك لكونه ضيقاً ولا يستوعب الضغط الواقع عليه من المرتادين من خلاله .

وقد تمثلت مشاركة البلدية في تنفيذ هذه المبادرة بمشاركتها بالآلات والمعدات الخاصة بهذه التوسعة وتسخير الإمكانات المتاحة لتنفيذ هذه المبادرة ، حيث تمت إزالة الأتربة والأحجار والقيام بنقلها عن طريق السيارات الخاصة بالبلدية .

من جهته أكد رئيس بلدية محافظة رجال ألمع الأستاذ “سعيد بن علي حافظ” أن البلدية لا تتوانى ولو للحظة عن دعم المبادرات الخاصة بالإرتقاء بالجانب الخدمي بجميع أرجاء المحافظة وأنها تسخر ما لديها من طاقات لخدمة الأهالي وفق الإمكانات المتاحة لديها وأن مثل هذه المبادرات تعكس مدى التواصل بين المواطن والمسؤول وأن هناك حالة من المشاركة المجتمعية في القيام ببعض الخدمات البلدية التي تنم عن حس وطني راقٍ لدى المواطن السعودي .