مسؤول إيراني: “كان لهذا الهجوم عواقب سياسية كبيرة على إيران”

زعم مسؤول إيراني، أن الأمن والحكومة الإيرانيين كانا يتوقعان قيام محتجين بالهجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران ومنها سفارة المملكة في طهران، عقب إعلان الرياض إعدام الإرهابي “نمر باقر النمر”.

وقال المسؤول الإيراني وهو مستشار رئيس مجلس الشورى للشؤون الدولية، “حسين أمير عبد اللهيان”، في حوار مع صحيفة “شرق” الإيرانية، ونشرته اليوم الأربعاء، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى إحراق السفارة السعودية في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد شمال شرق إيران في الثاني من يناير 2016.

كشف عبداللهيان أن “الهجوم على السفارة السعودية كان متوقعًا”، وزعم “أنه وقع في وقت متأخر بحدود الساعة الواحدة والنصف بتوقيت طهران، بعد انسحاب عدد من القوات الأمنية” من الموقع.

وادعى عبد اللهيان، الذي كان وقتها نائبًا لوزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية، “كنا نتابع قضية حماية السفارة السعودية في طهران مع الجهات الأمنية، بعد أن تجمع عدد من المتظاهرين الغاضبين”، وزعم أنه “تم تفريق المحتجين بحدود الساعة التاسعة مساءًا بعدما رددوا شعارات مناهضة للمملكة”.

وضمن مزاعمه قال عبداللهيان “إن الهجوم واقتحام السفارة السعودية تم من الباب الخلفي لها بسبب تمركز القوات الأمنية في الشارع الرئيسي الذي تقع فيه سفارة المملكة”، وزعم أن “قوات الشرطة تمكنت من نقل المحتويات والوثائق التي كانت موجودة في السفارة خوفًا من إحراقها”.

وختم المسؤول الإيراني الحوار بتأكيده “أن الهجوم على السفارة السعودية دفع بعض الدول العربية إلى قطع العلاقات مع طهران وكان لهذا الهجوم عواقب سياسية كبيرة على إيران”.