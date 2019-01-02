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بعد أيام من تعيينه رئيسًا لـ”هيئة الترفيه”.. تركي آل الشيخ يعلن عن أولى مفاجآته!

بعد أيام من تعيينه رئيسًا لـ”هيئة الترفيه”.. تركي آل الشيخ يعلن عن أولى مفاجآته!

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بعد أيام من تعيينه رئيسًا لـ”هيئة الترفيه”.. تركي آل الشيخ يعلن عن أولى مفاجآته!

بعد أيام من تعيينه رئيسًا لـ”هيئة الترفيه”.. تركي آل الشيخ يعلن عن أولى مفاجآته!
http://almnatiq.net/?p=675660
المناطق _ الرياض

أعلن تركي آل الشيخ، الذي تم تعيينه مؤخرًا رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة، أن برنامج “الحصن” الشهير، سينطلق قريبًا من العاصمة الرياض، ليكن بذلك أول مفاجآته في هذا المجال.

والحصن برنامج ياباني شهير أقيم منذ العام 1986 إلى العام 1990، ولاقى صدى عربيًا كبيرًا، كما لاقى صدى عالميًا، وتوقف بث البرنامج منذ 1990، حتى إعلان المملكة العربية السعودية عن عودته مجددًا من فوق أراضيها.

وكان عقد شراكة قد تم توقيعه في العام 2017، بين تركي آل الشيخ، الذي كان رئيس الهيئة العامة للرياضة آنذاك، وبين شركة يابانية في طوكيو، وذلك لتنفيذ مشروع بناء قلعة “تاكيشي” التي عرفها العالم في البرنامج الشهير “الحصن”، في العاصمة الرياض.

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