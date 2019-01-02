بسيولة 1.7 مليار ..”تاسي” يتراجع بشكل طفيف .. و”نمو” يرتفع 2%

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http://almnatiq.net/?p=675666
المناطق _ الرياض

انهى مؤشر الأسهم السعودية “تاسي” تداولات اليوم الاربعاء على انخفاض طفيف 7.53 نقطة ، وبنسبة 0.1%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 7790.86نقطة.

 في المقابل انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على ارتفاع 50.55 نقطة وبنسبة 2.01%،  مقارنة بالجلسة السابقة، واغلق عند 2567.56 ، وبلغت السيولة في “نمو” اليوم 2.2 مليون ريال، وجاءت عن طريق تداول 139.5 الف سهم، من خلال تنفيذ 355 صفقة.

وبلغت السيولة اليوم في السوق الرئيسية “تاسي” 1.69 مليار ريال، وجاءت من تداول 66.3 مليون سهم، من خلال تنفيذ 75.7 الف صفقة، حققت 66 شركة ارتفاع  فيما تراجعت 102 شركة.

وعلى صعيد القطاعات فقد ارتفعت 10 قطاعات من قطاعات السوق الـ20 تصدرها قطاع الاتصالات بنسبة 1.2%، فيما تراجعت الـ10 قطاعات المتبقية تصدرها قطاع الطاقة بنسبة 1.2%.

وكانت أكبر الشركات الرابحة اليوم عناية4.8%، وبحر العرب 4.7%، وثوب الاصيل 4.4%، وصادرات 4.1%، والبحر الاحمر 2.5%، وسدافكو 2.4%، وثمار والبلاد واليانز 2%، والوطنية للتعليم 1.9%.

فيما كانت الاهلية 3%، وسايكو 2.9%، وسبكيم 2.7%، واتحاد الخليج وريدان 2.6%، والمجموعة السعودية واسمنت الشرقية والبحري 1.8%، وعسير 1.6%، واسمنت القصيم 1.4%، هي أكبرالشركات المتراجعة اليوم.

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