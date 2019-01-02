“الخدمة المدنية” تكمل الربط الإلكتروني مع وزارة الإعلام

المناطق _ الرياض

أكملت وزارة الخدمة المدنية، ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، وبالتعاون مع وزارة الإعلام إجراءات ربط قواعد البيانات المركزية في وزارة الخدمة المدنية مع وزارة الإعلام عبر الشبكة الحكومية الآمنة؛ حيث تعد وزارة الإعلام الجهة الحكومية الثالثة التي ترتبط مع وزارة الخدمة المدنية عبر خدمة “التزام”، بعد وزارتي التعليم والعدل.

وتنطلق أهمية ربط البيانات المركزية مع وزارة الخدمة المدنية في عملية مطابقة وتوثيق وتصحيح بيانات الموظفين وتفادي الأخطاء بها، وذلك بهدف تطوير آلية نقل وتبادل المعلومات من الطرق والأساليب التقليدية السابقة المعتمدة على الورق أو الأقراص الصلبة إلى اعتماد أساليب وطرق تبادل معلوماتية تتصف بالأمان والإيجابية حيث أصبح تبادل المعلومات من خلال شبكة حكومية آمنة موثوقة وسريعة مقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات( يسر).

وتهدف خدمة “التزام” إلى تصحيح أخطاء البيانات المدخلة، سواء على المستوى الموظف العام، أو مختصي الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية، حيث مكنت الخدمة من نقل البيانات بين الجهتين بشكل مباشر، بالإضافة إلى حداثة المعلومات وسهولة توثيقها.